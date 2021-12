Verkehr EN-Kreis: Gemeinsamer Brief an den Bundeskanzler zur A45

Ennepe-Ruhr. Die Auswirkungen der gesperrten A45-Talbrücke in Lüdenscheid sind enorm. Deshalb hat sich die Region zusammengeschlossen.

Die Sperrung der A45 bei Lüdenscheid hat wie bereits berichtet extreme Auswirkungen auf die Unternehmen in Wetter und Herdecke. Über die Weihnachtsfeiertage spürten auch einige Privatleuten aus Wetter und Herdecke, die ihre Verwandten hinter Lüdenscheid Besucher wollten, die Auswirkungen.

Die Schäden an der Talbrücke Rahmede führen nun zu einem regionalen Schulterschluss. Bürgermeister und Landräte, Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Vertreter von Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und Arbeitgeberverbänden haben ihre Forderungen in einem sechsseitigen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz, Digitales und Verkehr und für Finanzen formuliert. Sie lauten: Neubau der Brücke in Rekordzeit und Milderung der Folgeschäden.

Gesamtgesellschaftliches Interesse

Unter den insgesamt 42 Unterschriften ist auch die von Landrat Olaf Schade (SPD) zu finden. Wie alle betont er das gesamtgesellschaftliche Interesse an möglichst schnellen Lösungen sowie an einer nachhaltigen Unterstützung für eine der stärksten Industrieregionen in Nordrhein-Westfalen. „Das Schreiben ist ein starker Schulterschluss der Region. Wir setzen ihn parteiübergreifend, einmütig, geschlossen“, so Schade. In dem Schreiben wird appelliert, gemeinsam Lösungen zu finden sowie unter Beteiligung aller politischen Ebenen und gesellschaftlicher Akteure Konkretes einzuleiten.

Die Probleme rund um die A45-Sperrung seien von immenser Relevanz und erforderten einen nationalen Kraftakt. Wörtlich heißt es: „Der unverzügliche Neubau der Talbrücke Rahmede und damit die Wiederherstellung der verkehrlichen Lebensader ist von nationalem Interesse und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung.“ Es gehe um die Zukunft einer gesamten Region.

Denn: Das Sperren der verkehrlichen Lebensader A45 führe aufgrund der speziellen Topografie und der nicht vorhandenen Ausweichrouten zu einer Vielzahl von Problemen. Dazu zählen die Unterzeichner „existenzielle Bedrohungen für eine der stärksten Wirtschaftsregionen sowie die Folgen für Anwohner und die gesamte Bevölkerung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter