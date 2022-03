EN-Kreis: Große Unsicherheit auf heimischen Bauernhöfen

Wetter/Herdecke. Immer wieder neue Anforderungen und Auflagen machen Landwirten das Leben schwer. Und rauben dem Nachwuchs die Zukunftsperspektive.

Dirk Kalthaus aus Ennepetal-Rüggeberg ist alter und neuer Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen. Bei einer Kreisverbandsausschusssitzung im Haus Ennepetal wurde er jetzt einstimmig in krankheitsbedingter Abwesenheit gewählt. Auch seine Stellvertreter Peter Oberdellmann aus Hattingen und Sven Rafflenbeul aus Hagen wurden wiedergewählt.

Starke Berufsvertretung wichtig

„Eine starke Berufsvertretung ist für uns Landwirtinnen und Landwirte heute notwendiger denn je“, äußerte sich der wiedergewählte Vorsitzende Dirk Kalthaus im Anschluss der Sitzung. Derzeit sei die Stimmung auf den Höfen von großer Unsicherheit gekennzeichnet. Stetig steigende Anforderungen und Auflagen und zudem unklare politische und gesetzliche Rahmenbedingungen nähmen besonders den jungen Leuten die Zukunftsperspektiven. So wolle er sich mit Überzeugung und Kraft auch in der neuen Wahlperiode für die Zukunft der Bauernfamilien im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen einsetzen.

Herausforderungen wie nie zuvor

Sein Stellvertreter Peter Oberdellmann machte deutlich: „Landwirtschaft hat derzeit so viele Herausforderungen zu bewältigen wie selten zuvor.“ Besonders unsere kleiner strukturierte - von Familien geführte - Landwirtschaft zwischen Ballungsraum und Mittelgebirge müsse mit den durch die Lage bedingten und von der Natur vorgegebenen begrenzten Ressourcen und Möglichkeiten klarkommen.

Kontakt zum Verbraucher

Sich dafür einzusetzen sei für ihn eine wichtige Aufgabe. Sven Rafflenbeul ist der Kontakt zum Verbraucher besonders wichtig: „Der Dialog zwischen Landwirtschaft und Öffentlichkeit liegt mir besonders am Herzen. Deshalb freue ich mich auf einen möglichst intensiven Austausch mit allen gesellschaftlichen Gruppen in den nächsten Jahren“, sagte er. Neben den Vorsitzenden gehören dem Vorstand des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes als Geschäftsführer Heinz-Wilhelm Büscher, eine Vertreterin der Landfrauen sowie ein Vertreter der Landjugend an.

Herdecke und Wetter vertreten

Zu den landwirtschaftlichen Orts- und Gemeindeverbänden sowie den im Vorstand vertretenen Fachbereiche gehören unter anderem Thomas Wicker (Herdecke/Pflanzenbau) und Stefan Kevel (Wetter). Die Landwirtschaftskammer vertritt Heike Backhaus aus Wetter im Vorstand.

