EN-Kreis: Ranger klären Waldbesucher über Fehlverhalten auf

Die Einsatzgebiete im EN-Kreis

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es insgesamt 31 Naturschutzgebiete auf 1.600 Hektar und 65 Landschaftsschutzgebiete auf 25.000 Hektar.

In den folgenden acht besonders stark frequentierten Bereichen sind die Ranger unterwegs: Naturschutzgebiet Elbschebachtal / Bommerholz in Witten und Wetter; Naturschutzgebiet Hardenstein und Muttental in Witten, Ruhraue Hattingen-Winz, Elfringhauser Schweiz in Hattingen und Sprockhövel, Naturschutzgebiet Kluterthöhle in Ennepetal, Naturschutzgebiete Brambecke und Wupperschleife Bilstein-Deipenbecke in Schwelm, Naturschutzgebiet „Alte Ruhr / Katzenstein“ in Hattingen und Naturschutzgebiet Felsen am Harkortsee in Herdecke und Wetter.