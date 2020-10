EN-Kreis: Vor Halloween Sorge vor zu viel Sorglosigkeit

Schon 28 Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an Corona gestorben. 50 Infizierte werden wegen der Virus-Erkrankung aktuell in einem der EN-Krankenhäuser behandelt und bangen um ihr Leben. Die Pandemie-Auswirkungen in unserer Region brechen dieser Tage traurige Rekorde. Und mit Halloween und St. Martin stehen zwei Brauchtums-Aktionen bzw. -Veranstaltungen an, die das Potenzial haben, die dramatische Lage weiter zu verschärfen.

Sorgenvoller Blick

Kreisverwaltung und Städte blicken mit großer Sorge auf die kommenden Tage und Wochen. Alle spüren: Jetzt ist die Zeit, in der sich entscheidet, ob das Land noch einigermaßen glimpflich aus der Corona-Zeit kommt oder wir auch hierzulande Zustände erleben, die von Experten als nicht mehr kontrollierbar eingeschätzt werden. Jede Verlockung, das Abstand halten zu missachten, wirkt da wie Gift.

Erhöhtes Risiko

Mit Halloween und St. Martin stehen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis nun zwei Anlässe vor der Tür, die beide das Risiko mit sich bringen, das Virus noch mehr zu verbreitern und die Corona-Zahlen stärker nach oben schießen zu lassen. Vor dem Hintergrund dieser konkreten Gefahr rät beispielsweise das Rathaus in der Kreisstadt Schwelm dringend davon ab, dieses Jahr an Halloween-Aktionen wie Süßes-oder-Saures teilzunehmen.

Kürbisse schnitzen

Noch schärfer formuliert es Landrat Olaf Schade, der im Vorfeld von Halloween an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien appelliert: „Völlig unabhängig davon, wie man dazu steht, sich zu verkleiden, sich zu treffen und gemeinsam von Tür zu Tür zu ziehen, um Süßigkeiten einzusammeln, sollte jedem in diesen Tagen klar sein: 2020 sollte auf diesen importierten ,Brauch’ in jedem Fall verzichtet werden“. Am Vorabend von Allerheiligen in solchen Gruppen unterwegs zu sein, ist für den Landrat in keiner Weise eine notwendige Aktivität. Zu groß sei angesichts der stark steigenden Coronazahlen das Risiko, sich anzustechen oder das Virus unwissentlich zu verbreiten. Als Alternative schlägt Landrat Olaf Schade das Schnitzen von Kürbissen mit der eigenen Familie oder - bei sicherer Entfernung und ausreichendem Lüften - mit Freunden vor.

Doch wie steht es eigentlich um Halloween und Co.? Was ist aktuell noch erlaubt, was ist nicht mehr möglich? Und was ist der aktuelle Stand bei den Martinszügen ein paar Tage später? Hier ein Überblick:

Halloween

Die Corona-Vorgaben im Ennepe-Ruhr-Kreis als Risikogebiet sind klar. Maximal fünf Personen bzw. Mitglieder von zwei Hausständen dürfen sich derzeit im öffentlichen Raum treffen. Halloween-Partys in Clubs sind damit ausgeschlossen. Anders sieht es beim beliebten „Süßes oder Saures“ aus. Verboten ist das zwar nicht, wenn Eltern mit ihren Kindern von Tür zu Tür ziehen. Da Mindestabstände beim Einsammeln der Süßigkeiten aber kaum einzuhalten sind, sollte man auch aus Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen, bei denen man klingelt, auf den Grusel-Spaß besser verzichten. Ob sich daran alle halten, bleibt abzuwarten...

St. Martin

Ein klares Bild zeichnet sich hingegen mit Blick auf den Martinstag. Die Sorge galt hier insbesondere den Martinszügen, die zumeist von Kitas und Schulen durchgeführt werden und an denen in den Vorjahren häufig sehr zahlreich Kinder und Erwachsene teilnahmen. Das Problem hierbei: Mindestabstände müssen eingehalten und bei Umzügen ab 100 Teilnehmern muss dem Gesundheitsamt spätestens drei Tage vorher ein schlüssiges Hygienekonzept zur Genehmigung vorgelegt werden. Das ist im Ennepe-Ruhr-Kreis Pflicht, seitdem EN Corona-Risikogebiet ist.

Die Vorgaben umzusetzen, ist für Kitas und Schulen personell kaum zu schaffen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit publikumswirksame Umzüge mit den Zielen der Corona-Vorgaben noch in Einklang zu bringen sind. Mal abgesehen davon, dass ein Laternenumzug mit Mindestabständen für Polizei und Ordnungsamt deutlich schwieriger abzusichern ist. Mit all dies haben sich die Veranstalter und die Städte schon auseinandergesetzt, als EN noch kein Risikogebiet war. Bereits da zeichnete sich ab, dass die Martinszüge so wie in den Vorjahren diesmal nicht stattfinden.