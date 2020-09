EN-Landrat: „Keine Toleranz für Feinde der Verfassung“

Ennepe-Ruhr-Kreis. Landrat Olaf Schade ist entsetzt von rechtsextremen Äußerungen von Polizisten. Im EN-Kreis wird schon länger genau hingesehen.

Landrat Olaf Schade als Leiter der örtlichen Polizeibehörde hat sich entsetzt von den Vorgängen im Bereich der Essener Polizei gezeigt. In Chats hatten Beamte der Polizei und anderer Behörden rechtsextreme und rassistische Äußerungen von sich gegeben.

Innenminister Herbert Reul hatte nach Durchsuchungen die Leiterinnen und Leiter der Polizeibehörden, also die Polizeipräsidentinnen und Landräte, nach Düsseldorf eingeladen. Dass die betroffenen Polizeibeamten unverzüglich von Dienst suspendiert wurden, sei nur selbstverständlich, so Schade. „Denn sie sind eine unerträgliche Belastung für all jene Kolleginnen und Kollegen, die pflichtbewusst ihren Dienst tun und täglich ihren Diensteid leben, die Verfassung zu verteidigen. Unsere Demokratie muss wehrhaft sein. Es darf keine Toleranz geben gegen Verfassungsfeinde außerhalb und innerhalb der Polizei.“ Deshalb begrüße er die schnelle und konsequente Reaktion des Innenministers.

Bei der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr sei bereits vor einiger Zeit ein Extremismusbeauftragter berufen worden. Das Thema „Erkennung, Verhinderung und Bekämpfung extremistischer und insbesondere rechtsextremer Bestrebungen in der Polizei“ war und ist Gegenstand der Erörterung der Behördenleitung mit ihren Führungskräften, so Schade.

Auch bei der Begrüßung der neuen Polizeibeamten Anfang September haben Olaf Schade und der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Frank Kujau, ihre Erwartung deutlich gemacht: „Polizeibeamten der Behörde dürfen bei eigenen Feststellungen nicht wegschauen.“