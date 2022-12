EN-Polizei gibt Tipps für sicheren Start ins neue Jahr

Ennepe-Ruhr. Der Jahreswechsel soll möglichst friedlich über die Bühne gehen. Die Polizei hat noch ein paar Tipps gegen böse Überraschungen parat.

Silvester sollte der perfekte Abschluss des Jahres sein - die letzte große Feier, bevor es im neuen Jahr wieder von vorne losgeht. Knallende Korken zum Silvesterfest gehören für die meisten dazu. Eine Party mit ein paar Leuten, Tanzen und Feuerwerk. Damit dieses Vorhaben vor allem sicher gelingt, gibt die Polizei einige Tipps.

Die Silvesterparty: Wenn Sie eine Feier planen, dann nehmen Sie trotz des Feiertages Rücksicht auf Ihre Nachbarinnen und Nachbarn. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen. Reden Sie mit den um Sie herum lebenden Menschen und gehen Sie gegebenenfalls Kompromisse ein, damit es bei einem guten Miteinander bleibt.

Das Feuerwerk: Selbst gebaute Raketen und Feuerwerkskörper sind tabu! Sie sind verboten und stellen ein hohes Verletzungsrisiko beim Entzünden oder Abbrennen dar. Kinder und Jugendliche dürfen nur bestimmte, für sie freigegebene Produkte zünden. Gerade kleinere Kinder sind fasziniert von Feuerwerken, aber Vorsicht: Damit für die Kleinen das Fest ohne Blessuren vonstattengeht, sollten Silvesterknaller und Raketen nur von Erwachsenen gezündet werden. Feuerwerkskörper werden niemals in die Nähe von Menschen und anderen Lebewesen geworfen.

Der Morgen danach: Wer am Neujahrsmorgen noch fahren muss, sollte auf der Silvesterparty auf Alkohol verzichten. Auch die Fahrt am Mittag birgt Gefahren, denn Autofahrerinnen und -fahrer unterschätzen nach einer feuchtfröhlichen Nacht oft den Restalkohol in ihrem Blut. Dieser kann je nach Ausmaß der Party auch am Mittag noch zu einer Fahruntüchtigkeit führen.

