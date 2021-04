Die EN-Polizei kontrollierte an Karfreitag bzw. Car-Freitag viele Verkehrsteilnehmer.

Polizei EN: Viele Raser, aber Autotuner-Szene an Car-Freitag ruhig

Ennepe-Ruhr. Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis fand bei Tuning-Kontrollen zum Car-Freitag keine Auffälligkeiten. Sie ertappte aber etliche Raser. Mit Folgen.

Im Rahmen eines Sondereinsatzes zum Car-Freitag stellten die Beamten der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis keine Verstöße im Tuning-Bereich fest, hießt es in einer Meldung vom 2. April.

Anders sah es demnach an Karfreitag bei der Überwachung der Unfallursache Nr. 1 aus - der Geschwindigkeit. An verschiedenen Kontrollstellen fielen insgesamt 105 Verkehrsteilnehmer auf, die teils deutlich zu schnell unterwegs waren. 17 Mal fertigten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen, in vier Fällen müssen die Fahrzeugführer zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen. Die anderen Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen.