EN: Woche der seelischen Gesundheit setzt auf Gespräche

Ennepe-Ruhr. Reden hilft, Gräben zu überwinden. Davon sind die Organisatoren der Woche für die seelische Gesundheit überzeugt. Diese Veranstaltungen gibt es.

Der „Runde Tisch Psychische Gesundheit EN-Süd“ beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten „Woche der seelischen Gesundheit“. Die Veranstaltungen im Südkreis finden vom 10. bis 20. Oktober statt.

Neues Miteinander

Unter dem Motto „Reden hebt die Stimmung - Seelisch gesund in unserer Gesellschaft“ setzen sich die Organisatoren dafür ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und Verständnis füreinander zu entwickeln. „Vorträge, Workshops, Ausstellungen - in rund 50 Regionen und Städten wird es über 400 Veranstaltungen geben. Auch das Programm im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis soll unterstreichen: Reden hilft und kann dazu beitragen, entstandene Gräben zu überwinden und ein neues Miteinander möglich zu machen“, so Susanne Auferkorte, Mitorganisatorin und Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe KISS EN-Süd. Insgesamt gibt es neun Angebote. Die Palette reicht vom Erfahrungsaustausch über einen Achtsamkeitsspaziergang bis hin zu Workshops und Vorträgen.

Schauplätze werden unter anderem die Frauenberatung EN in Schwelm, die KISS in Gevelsberg, die AWO EN in Sprockhövel und das Evangelische Beratungszentrum in Ennepetal sein. „Mit den verschiedenen Veranstaltungszeiten hoffen wir, möglichst viele Interessierte erreichen zu können“, setzt Anne Neumann-Mahlkau aus dem Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst der Kreisverwaltung auf viele Teilnehmende.

Das Programm im Überblick

Dienstag, 11. Oktober, 14 bis 17 Uhr, Wenn schon einsam, dann gemeinsam Workshop für Frauen Frauenberatung EN, Markgrafenstr. 6, Schwelm Informationen/Anmeldung. 02336/4759091, info@frauenberatung-en.de

Mittwoch, 12. Oktober, 16 bis 17:30 Uhr Miteinander reden – Voneinander lernen Was ist ein Trialog? KISS EN-Süd, Kölner Str. 25, Gevelsberg Informationen/Anmeldung: 02336/93 2782, A.Neumann-Mahlkau@en-kreis.de

Mittwoch, 12. Oktober, 18 bis 20 Uhr „Redest du schon oder schweigst du noch?“ Workshop zum Thema achtsame und gewaltfreie Kommunikation meiner Bedürfnisse KISS EN-Süd, Kölner Str. 25, Gevelsberg Informationen/Anmeldung: 02332/843516, info@zeit-fuer-burnout-praevention.de

Donnerstag, 13. Oktober, 10 bis 12 Uhr „Walk and Talk“ Wanderung zum Ehrenmal Treffpunkt KISS, Kölner Str. 25, Gevelsberg Informationen/Anmeldung: 02336/93 2785, B.Reith@en-kreis.de

Freitag, 14. Oktober, 9 bis 14 Uhr Elektro ist mehr als 0 und 1 Eintauchen in den Alltag der Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen AWO EN, Werkstatt Elektrotechnik, Gewerbestr. 15, Sprockhövel Informationen/Anmeldung: 02339/929 8414, 02339/929 8421

Freitag, 14. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr Achtsamkeitsspaziergang im Martfeld-Park Treffpunkt am Brunnen, Schwelm Informationen/Anmeldung: 02336/93 2788, E.Mueller@en-kreis.de

Montag, 17. Oktober, 17 bis 20 Uhr Reden hebt die Stimmung Offene Bühne für alle, die mitreden und gestalten wollen Evangelisches Beratungszentrum, Birkenstr. 11, Ennepetal Informationen/Anmeldung: 02333/60970, info@evangelisches-beratungszentrum.de

Dienstag, 18. Oktober, 18:30 bis 21 Uhr Himmel und mehr – Dorothea Buck auf der Spur Film von Alexandra Pohlmeier Filmriss Kino, Rosendahler Str. 18, Gevelsberg Informationen/Anmeldung: 02336/93 2782, A.Neumann-Mahlkau.@en-kreis.de

Donnerstag, 20. Oktober, 19 bis 21 Uhr „Ich seh´ etwas, was du nicht siehst.“ Erfahrungsaustausch zu Halluzinationen Psychoseseminar EN-Süd KISS EN-Süd, Kölner Str. 25, Gevelsberg Informationen/Anmeldung: 02332/664029, 02336/93 2782.

Der Runde Tisch Der „Runde Tisch Psychische Gesundheit EN-Süd“ ist ein Zusammenschluss von Hilfeanbietern aus dem psychosozialen Bereich, Betroffenen und Angehörigen. Wer sich dort einbringen möchte, erhält bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe KISS EN-Süd weitere Informationen, Tel.: 02332 664028.

