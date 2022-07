Endlich: Ruhrtalradweg in Wetter Freitagmittag freigegeben

Wetter/Herdecke. Reinigung und Beschilderung fehlen noch, doch seit Freitagmittag ist der Ruhrtalradweg vom Kanu-Club Wetter bis Zillertal Herdecke wieder frei.

Nicht wie geplant am Montag (1. August), sondern schon an diesem Freitagmittag konnte die Stadt Wetter den lange gesperrten Ruhrtalradweg am Kanu-Club (links) freigeben.

Radfahrer und Fußgänger gelangen nun wieder vom Zillertal in Herdecke zum Seeplatz in der Harkortstadt oder umgekehrt. Kleine Einschränkung: „Die Beschilderung und Reinigungsarbeiten stehen in der nächsten Woche noch aus“, so Marietta Elsche von der Stadt Wetter, daher sollten vor allem Radfahrer an diesem Wochenende unterhalb des nun befestigten Hangs etwas langsamer fahren.

Am Montag gibt das Stadtmarketing dort am Ufer von 15 bis 16 Uhr an einem Eiswagen eine Kugel für Passanten aus. (gerb)

