Die Geh- und Radwegbrücke am Obergraben in Wetter wird wieder eingebaut.

Ruhrtalradweg Endlich: Steg wird wieder am Obergraben in Wetter montiert

Wetter. Der Steg am Obergraben in Wetter wird wieder eingebaut. Offen ist aber, wann Fußgänger und Pedaltreter diese Ruhrtalradweg-Passage nutzen können.

Nach vielen Anfragen von wartenden Lesern aus Wetter tut sich endlich was am Obergraben: Am Mittwoch begann der Einbau der Geh- und Radwegbrücke am Ruhrtalradweg. Die Arbeiten hatten sich zuletzt verzögert, da der für die Aktion notwendige Kran anderweitig im Einsatz war.

Die insgesamt vier Teile des Stegs wurden zunächst per Kran einzeln von der Lagerstelle am Obergraben-Damm auf Schwimmpontons abgelegt, dann vor der DLRG abgelegt und zusammengesetzt. Anschließend wird das sanierte Bauwerk per Hydraulik angehoben, ehe das Geländer montiert wird.

Stadt und Stadtbetrieb Wetter hatten die beauftragte Firma in der letzten Woche aufgefordert, einen konkreten Termin für die Arbeiten zu nennen. Der Geh- und Radsteg kann allerdings noch nicht sofort zur Benutzung freigegeben werden, da im Anschluss an den Wiedereinbau noch einige kleinere Arbeiten vorgenommen werden müssen. Wann hier genau die Freigabe erfolgen und die Brücke wieder genutzt werden kann, will die Stadt Wetter kurzfristig über ihre Homepage sowie durch die heimische Presse bekannt geben.

