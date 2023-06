Energie-Genossen fahren ordentliche Strom-Ernte ein

Wetter. Die Bürgerenergiegenossenschaft 58 fährt zahlreiche Erfolge ein. Ein Wetteraner hat daran ganz besondere Verdienste.

Bei hervorragendem Solarwetter treffen sich einhundert der fast 700 Genossen und Genossinnen der BEG-58 zu ihrer Generalversammlung im Stadtsaal Wetter.

Beate Petersen, Aufsichtsratsvorsitzende der BEG-58, verdeutlichte in ihrer Ansprache die Motivation der Genossenschaft in dieser Zeit der Umbrüche und Krisen, die sich dennoch bietenden Chancen zu ergreifen, um eine Zukunft zu gestalten, die auch Enkeln und zukünftigen Generationen ein glückliches Leben auf dieser Erde ermöglichen soll. Photovoltaikanlagen in einer Genossenschaft zu bauen und zu betreiben, mit dem Blick dies nicht nur aus gewinnorientierten Zielen zu realisieren, sei ein bedeutender Beitrag für Klima- und Ressourcenschutz, aber auch ein Beitrag zum Frieden zwischen den Staaten und Menschen.

Die Sonne hat geholfen

Für den Vorstand der BEG-58 stellte der Vorsitzende Peter Modrei den Geschäftsbericht 2022 vor. Die Stromernte konnte durch die gute Sonneneinstrahlung auf 4,4 Millionen kWh gesteigert werden, wodurch 4.800 to CO2 eingespart wurden und rechnerisch 1500 Haushalte mit Strom versorgt werden konnten.

Die PV-Flotte der BEG-58 konnte im vergangenen Jahr um vier Anlagen wachsen. Geprägt wurde laut Aussagen von Peter Modrei das Wirtschaftsjahr durch die schwierige Liefersituation für die Komponenten der Solaranlagen, die Auslastung der Solarteure, die veränderte Motivation bei Dachgebenden und den Krieg in der Ukraine.

Die Verkaufsstrategie für den erzeugten Strom hat sich im vergangenen Jahr etwas geändert. Zunehmend möchten Dachgeber ihren Eigenbedarf mit dem PV Strom decken und beziehen diesen deshalb direkt von der BEG-58 zu günstigeren Konditionen. Dreiundzwanzig der 136 Anlagen aus der PV Flotte wurden in die Direktvermarktung gegeben. Das heißt, die Anlagen werden über einen Dienstleister an der Strombörse in Leipzig vermarktet. Durch den unruhigen Strommarkt im vergangenen Jahr konnte dadurch der Gewinn der Genossenschaft kräftig gesteigert werden. Der Beschluss der Generalversammlung, deshalb die Dividende auf 4,5 Prozent zu erhöhen, stimmte die Genossen froh.

Ein Visionär hört auf

Da Genossenschaften und besonders die BEG-58 dem Gemeinwohl verpflichtend handeln wollen, beschloss die Versammlung 10.000 Euro von dem Gewinn des vergangenen Jahres für einen sozialen Zweck im Sinne der Erneuerbaren Energien zu spenden. Der Bau weiterer neuer Anlagen ist in der Planung, wobei besonders der direkte Verkauf des Stroms an die Verbraucher in der Liegenschaft angestrebt wird im Sinn einer win-Win Situation für beide Partner.

In der Generalversammlung dieses Jahr herrschte eine besonders aufgeregte Stimmung. Ein außergewöhnlicher Tagesordnungspunkt stand noch an - die Verabschiedung Rolf Webers als aktiver Gestalter der BEG-58. In seiner Laudatio für Rolf Weber wies Peter Modrei auf die visionäre, mutige und ausdauernde Leistung von Rolf Weber hin. Vor 13 Jahren gab er seinen sicheren Beruf in der Versicherungsbranche auf, um sein zukünftiges Handeln ganz in den Dienst der lokalen Agenda, des Umweltschutzes und der Gemeinwohl-Ökonomie zu stellen. Er gründete mit weiteren zehn mutigen Menschen aus Hagen und dem EN-Kreis die BEG-58 und richtete seine ganze Kraft in diese Genossenschaft: „Ohne die tatkräftige Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau Renate, wäre dies nicht gelungen.“ Heute ist Photovoltaik in jeder Munde, 2011 galt man als Exot. Webers gründlicher, strukturierter, verlässlicher, kompetent und zielstrebiger Art verdanke die BEG-58 einen Großteil ihres Erfolgs, verdeutlichte Peter Modrei. Rolf Weber sei jedoch nicht als Einzelkämpfer unterwegs gewesen, sondern immer – im Sinne eines sozialen Menschen im Gemeinwesen – als Teamspieler: „Er nahm sein Gegenüber ernst, gab ihm das Gefühl, dass seine Meinung wichtig sei und motivierte viele Menschen in der Region, für Umwelt- und Klimaschutz aktiv zu werden.“

Ehrenbrief als Dankeschön

Eine besondere Würdigung erhielt Rolf Weber von Dr. Thorsten Möller vom Genossenschaftsverband in Münster. Möller ehrte ihn mit dem Ehrenbrief des Genossenschaftsverbands für seine fundierte langjährige Mitarbeit im Verband. Auch hier habe er immer wieder auf die Notwendigkeit von nachhaltigem Handeln hin gearbeitet. Es sei sein Verdienst, dass der Verband heute im Bereich Nachhaltigkeit gut aufgestellt sei und mittlerweile sogar diesbezügliche Beratung anbieten könne.

