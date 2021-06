Engagieren für die Heimat Wetter - und den Preis gewinnen

Wetter. Heimat gewinnt! Ab sofort werden Bewerbungen für den Heimat-Preis der Stadt Wetter entgegen genommen. Und das geht so...!!!

Heimat gewinnt – zum Dritten! Nach 2019 und 2020 verleiht die Stadt Wetter – mit finanzieller Unterstützung des Landesministeriums für Heimat und Kommunales – den Heimat-Preis. Ausgezeichnet werden Vereine und Initiativen, die sich in der Harkortstadt in verschiedenen Bereichen für ihre Heimat einsetzen.

Heimat hat viele Gesichter

Da der Begriff Heimat viele verschiedene Gesichter und für jeden Menschen eine ganz persönliche Bedeutung hat, ist auch die Bewerbung für den Preis in verschiedenen Kategorien möglich: Ab sofort und noch bis zum 27. August können sich Vereine und Initiativen für den Heimatpreis bewerben.

„Die engagierten Ehrenamtlichen, die sich in den unterschiedlichsten Formaten für unsere Heimat einsetzen, sie gestalten und noch lebenswerter machen, zeigen die Vielfalt, die uns als lokale Gemeinschaft ausmacht. Das wollen wir auszeichnen und unterstützen“, so Bürgermeister Frank Hasenberg.

Vier Kategorien

Bei der Bewerbung stehen vier Kategorien zur Auswahl: Heimat geben (Schwerpunkt Integration), Heimat leben (Menschengerechte Stadt Wetter), Heimat gestalten (lokale Identität stärken und fördern) und Heimat pflegen (Tradition und Brauchtum). Aus allen Bewerbungen werden von der Jury bis zu drei Vereine und Initiativen ausgewählt. Als Preisgeld sind 5000 Euro ausgeschrieben, das im Fall von mehreren Gewinner untereinander aufgeteilt wird.

Preisverleihung im Herbst

„Die anhaltende Pandemie hat es den Vereinen und Initiativen nicht leicht gemacht. Der Heimat-Preis ist so auch eine Art Dankeschön für den ehrenamtlichen, zeitintensiven und nicht immer einfachen Einsatz“, erklärt Ehrenamtskoordinatorin Marietta Elsche von der Stadt Wetter (Ruhr). „Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen.“ Die offizielle Preisverleihung findet voraussichtlich am 19. September im Rahmen des Wetteraner Herbstes statt- immer vorausgesetzt, die Corona-Lage lässt eine Feierlichkeit dieser Art zu.

Das Bewerbungsformular ist online unter stadt-wetter.de zu finden (Link: https://www.stadt-wetter.de/engagiertin-wetter/buergerschaftliches-engagement/) oder auf Anfrage bei Caroline Janicki (E-Mail: caroline.janicki@stadt-wetter.de, Tel.: 840 116) erhältlich. Die Bewerbungen können postalisch an das Bürgermeisterbüro, Kaiserstraße 170, 58300 Wetter) gerichtet oder per Mail an ehrenamt@stadt-wetter.de geschickt werden.

Hintergrund

Das Land NRW will diese größtenteils ehrenamtlich und im Hintergrund arbeitenden Menschen ins Rampenlicht holen und das Engagement mit finanzieller Unterstützung fördern. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat hierfür den Heimat-Preis geschaffen, der über die Kommunen ausgeschüttet wird. 2020 wurde erstmals der Landes-Heimatpreis vergeben. Aus den Gewinner-Projekten auf Kreis- Stadt- und Kreisebene, wählte eine Fachjury die Preisträger der Plätze 1 bis 3 aus und prämierte außerdem drei herausragende Heimat-Preis-Projekte, die sich besonders durch das Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen auszeichnen mit dem Sonderpreis „Junge Heimat“. Das wird auch in 2021 so sein - die Prämierten des Wetteraner Heimat-Preises 2021 qualifizieren sich für die Preis-Auswahl durch die Jury in 2022.

