Engagierter Volmarsteiner Wilhelm Wessler ist gestorben

Volmarstein. Für sein Engagement für Sport und Gesellschaft bekam er im Jahr 2000 das Bundesverdienstkreuz. Nun ist Wilhelm Wessler mit 102 Jahren gestorben.

Der Steuerberater Wilhelm Wessler ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 102 Jahren. Noch bis zu seinem 82. Lebensjahr arbeitete Wilhelm Wessler, der 1918 in Ostwestfalen geboren wurde, in seiner 1956 gegründeten Steuerberaterpraxis in Volmarstein.

22 Jahre lang war er Vorstandsmitglied der Steuerberatungskammer Münster, 24 Jahre lang leitete er die Hagener Ortsstelle des Steuerberaterverbandes. Neben seinem beruflichen Engagement war Wilhelm Wessler in mehreren Ehrenämtern tätig – etwa im Evangelischen Kirchenkreis Hagen, zu dessen Finanzausschuss er zehn Jahre lang gehörte. Bis zu seiner Erkrankung 2003 war er auch sportlich aktiv: 25 Mal legte er das Goldene Sportabzeichen ab. 40 Jahre lang spielte er Prellball beim TuS Wengern, später beim TV Volmarstein. Fast zehn Jahre lang war er auch Vorsitzender des Tennisclubs Volmarstein.

Für sein Engagement für Sport und Gesellschaft wurde Wilhelm Wessler im Jahre 2000 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im Jahr 2014 feierte Wilhelm Wessler mit seiner ebenfalls verstorbenen Frau Martha noch die Gnadenhochzeit: Die beiden hatten am 16. Juli 1944 Hochzeit gefeiert.

