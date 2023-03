Ennepe-Ruhr-Kreis gibt Anreiz zur Abgabe des Führerscheins

Ennepe-Ruhr. Bürgern, die überlegen, ihren Führerschein freiwillig abzugeben, soll die Entscheidung leichter gemacht werden.

Bürgerinnen und Bürger, die ihren Führerschein freiwillig abgeben und somit dauerhaft in Bus und Bahn umsteigen, haben die Chance dafür im Gegenzug ein Jahr kostenfrei das Deutschlandticket zu erhalten. Ansprechpartner hierfür ist die Kreisverwaltung.

+++Hier gibt es weitere Infos zum Deutschlandticket+++

Hintergrund: Im Dezember letzten Jahres hatte der Kreistag für 2023 auf Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen 12.000 Euro für das Projekt „Führerschein gegen ÖPNV-Ticket“ bewilligt. Jetzt, wo Fahrpreis und Fahrplan für das Deutschlandticket endgültig auf die Schiene gesetzt worden sind sowie alle offenen Fragen rund um den Verkaufsstart geklärt sind, informiert die Kreisverwaltung über die Vergaberichtlinien. Grundlage hierfür ist zunächst eine einfache Rechnung: Bei einem Monatspreis von 49 Euro und einer Kostenübernahme von 12 Monaten sind die 12.000 Euro ausreichend, um 20 Umstiege zu unterstützen.

Wer Interesse daran hat, kann sich zwischen dem 13. März und 12. April bewerben. Hierfür ist ein Brief (Ennepe-Ruhr-Kreis, Führerscheinstelle, Postfach 420, 58332 Schwelm) oder eine E-Mail (fuehrerscheinstelle@en-kreis.de) ausreichend, genannt werden müssen lediglich Name, Anschrift und Geburtsdatum. Falls ein Papierführerschein getauscht werden soll, der nicht im Ennepe-Ruhr-Kreis gemacht wurde, muss dieser in Kopie eingereicht werden. Gehen mehr als 20 Rückmeldungen ein, werden die zur Verfügung stehenden Deutschlandtickets verlost.

„Da niemand von uns einschätzen kann, wie groß die Nachfrage sein wird und weil wir ´Wer zuerst kommt, malt zuerst´ vermeiden möchten, haben wir uns für diesen Weg entschieden“, heißt es aus dem Schwelmer Kreishaus. Das Losverfahren liefere bei zu starker Nachfrage die größte Chancengleichheit.

Wer sich erfolgreich bewerben möchte, benötigt möglicherweise nicht nur Losglück, zudem müssen folgende Grundbedingungen erfüllt sein: Erstwohnsitz im Ennepe-Ruhr-Kreis und kein von der Führerscheinstelle eingeleitetes oder beabsichtigtes Überprüfen der Fahreignung sowie Tatbestände, die die Eignung zum Führen eines Fahrzeugs ausschließen. Hierzu können Fahren unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln oder mehr als 7 Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister zählen.

Wer seine Bewerbung komplett online einreichen möchte, kann dafür ein interaktives Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.enkreis.de) nutzen. Dieses wird rechtzeitig zum Bewerbungsbeginn am 13. März freigeschaltet sein.

