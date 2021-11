Ennepe-Ruhr-Kreis öffnet das Impfzentrum wieder

Das Impfzentrum an der Kölner Straße in Ennepetal soll bald wieder öffnen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Ennepe-Ruhr. Der neue Erlass machts möglich: Im reaktivierten Impfzentrum in Ennepetal sollen bald an zwei Impfstraßen 300 Spritzen pro Tag gegeben werden.

Er heißt schlicht: „6. Erlass zur Organisation des Impfgeschehens“. Aber selten in den zurückliegenden Corona-Monaten habe ein Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums für mehr Erleichterung im Schwelmer Kreishaus gesorgt als dieser, hieß es am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung des Kreises.

Hausärzte unterstützen

„Mit den neuen Vorgaben macht das Land mit vergleichsweise wenigen Regelungen den Weg für ,temporäre stationäre Impfstellen’ frei. Sie können von den Kreisen und kreisfreien Städten eingerichtet werden“, nennt Astrid Hinterthür, Leiterin des Krisenstabes des EN-Kreises, die wichtigste Erkenntnis. Ziel sei es, Haus- und Betriebsärzte beim Impfen gegen Corona zu unterstützen und den Bürgern mehr Anlaufstellen zu bieten. Jeder, der möchte, soll zeitnah eine Drittimpfung bekommen.

Impfbus bleibt unterwegs

„Jetzt, wo dank des Erlasses rechtsverbindlich geregelt ist, dass wir täglich sieben Ärztinnen und Ärzte plus Unterstützungspersonal einsetzen können, können wir unsere Impfangebote konkreter planen“, sagt Jana Ramme, organisatorische Leiterin des Pandemie-Teams der Kreisverwaltung. Klar ist bereits: Der Impfbus bleibt unterwegs. Hierfür sind zwei Teams eingeplant. Wie bisher werden sie an verschiedenen Orten im Kreisgebiet Station machen.

Mietvertrag bis Mai 2022

Erste Adresse für eine „temporäre stationäre Impfstelle“ ist das Gebäude des ehemaligen Impfzentrums an der Kölner Straße in Ennepetal.

„Hier zahlt sich eine Entscheidung aus, die wir im Oktober getroffen haben: Da für die koordinierende Impfeinheit Büroräume und für Impfstoffe und Materialien für den Impfbus Lagermöglichkeiten benötigt wurden, haben wir seinerzeit den Mietvertrag bis Ende Mai 2022 verlängert. Dabei wurden die vorhandenen Impfstraßen zunächst nicht abgebaut. Unser Kalkül, im Falle des Falles keinen neuen Standort suchen zu müssen und kurzfristig reagieren zu können, geht nun auf“, freut sich Ramme.

Neustart soll kurzfristig kommen

Der Plan für Ennepetal lautet: Zwei Impfstraßen bieten Kapazitäten für rund 300 Impfungen pro Tag. Zielgruppe sind einerseits Mitglieder von Berufsgruppen, andererseits sollen insbesondere für die älteren Bevölkerungsgruppen Boosterimpfungen angeboten werden. Noch aber wird in Ennepetal nicht wieder geimpft. Ramme: „Wir arbeiten an einem sehr kurzfristigen Neustart.“ Die übrigen drei Teams, auf die der Kreis auf Kosten des Landes und in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe zurückgreifen kann, sollen mobil in Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen zum Einsatz kommen. Obendrein stehen sie bereit, um Räume in den kreisangehörigen Städten anzufahren, um dort zu impfen.

Räume gesucht

„Aktuell läuft eine Anfrage an die Städte, wir wollen wissen, wer uns was wo anbieten kann. Denkbar sind Impfstellen in Rathäusern, Schulen, Gemeindehäusern, Veranstaltungszentren oder leerstehenden Ladenlokalen, die genutzt werden können und mit Blick auf Größe, Lüftung und Stromversorgung sowie Toiletten und Barrierefreiheit gewisse Vorgaben erfüllen“, so Ramme. Der Fahrplan dieser Impfteams hänge von den Rückmeldungen aus den Städten ab.

Andrang im Impfbus

In NRW und damit auch im EN-Kreis waren seit Anfang Oktober ausschließlich niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte Ansprechpartner für Corona-Schutzimpfungen.

Der EN-Kreis schickt seit Mitte Juli einen Impfbus als mobiles und niederschwelliges Angebot in die hiesigen Städte. Dort stieg die Nachfrage in den letzten zwei Wochen stark an, der Tagesschnitt liege derzeit bei mehr als 250 Spritzen. Am Dienstag war die Nachfrage am Standort Schwelmer Kreishaus so hoch, dass ein Sitzungsraum zusätzlich benötigt wurde.

