Entdeckung aus dem Jahr 1755: Karte zeigt Dorfkirche Wengern

Wetter/Herdecke Fund war ein Zufall. Herdecker Historiker Prof. Dr. Gerhard Sollbach übergibt digitale Kopie an das Stadtarchiv in Wetter

Eine bildliche Darstellung der Dorfkirche in Wetter-Wengern aus dem Jahr 1755 wurde kürzlich von Prof. Dr. Gerhard Sollbach entdeckt. Aufgefunden hat der Herdecker Historiker die Abbildung im NRW-Landesarchiv in Münster. Der Fund war ein Zufall: Die Darstellung der Kirche befindet sich am äußersten linken Rand einer Karte, die eigentlich gar nichts mit Wengern zu tun hat. Sie zeigt die am anderen – östlichen – Ruhrufer gelegenen Ländereien des adligen Gutes Mallinckrodt. Nur weil eine der zu dem Gut gehörenden Wiesen sich am gegenüberliegenden – linken – Ruhrufer in der Nähe von Wengern befand, war auch ein Stück der dortigen Ruhraue mitgezeichnet worden. „Die Abbildung der Wengerner Dorfkirche sollte dabei wohl nur zur geographischen Orientierung dienen“, so Gerhard Sollbach.

Realistische Darstellung

Dass es sich dabei tatsächlich um die Kirche in Wengern handelt, bezeuge der daneben stehende Eintrag „Dorff Wenigern“ und der daran vorbeifließende und in die Ruhr mündende „Weniger Bach“. Bei dem handele es sich „natürlich um die Elbsche“, sagt Gerhard Sollbach. Zudem zeigt die Karte eine Darstellung des Grundrisses der zum Adelssitz Haus Dönhoff gehörenden Gebäude im Bereich der Elbsche-Mündung.

Die Abbildung des Kirchenbaus dürfte recht genau sein, erklärt der Herdecker. Das bezeuge ein Vergleich mit erhaltenen alten Bauteilen der heutigen Kirche. Auch der spätmittelalterliche Zustand geben das verlässlich wieder. Wahrscheinlich 1264 war die Kirche im Stil des inzwischen „modernen“ gotischen Architekturstils umfangreich neu gestaltet worden. Dabei erhielt sie auch den – bei der grundlegenden Erneuerung der Kirche 1891 wieder verschwundenen – achteckigen Chor. Der Unterbau des Turms aus Sandstein stammt von 1678. Erst zwölf Jahre bevor diese Zeichnung der Kirche entstand, hatte der Turm seine schiefergedeckte Turmspitze erhalten. Wie aus der Abbildung von 1755 auch zu sehen ist, war das äußere Mauerwerk der Kirche früher verschlemmt. Diese aufgezogene Kalkschicht diente zum Schutz der aus Ruhrsandstein bestehenden Außenmauern vor den Witterungseinflüssen.

Digitale Kopie fürs Stadtarchiv

Wann genau eine Kirche in Wengern erbaut wurde, lässt sich heute nicht mehr feststellen, betont der Herdecker. Da der Ort aber nach Angabe in einem Einkünfteverzeichnis des Klosters Werden an der Ruhr aber bereits im 11. Jahrhundert existierte („de Wengeron 6 d.“ - aus Wengern 6 Pfennige) und in einer Urkunde von 1166 Leute in Wengern erwähnt werden („homines de Wenengeren“ lautet der ebenfalls lateinische Text des Originals), hat es hier sicherlich schon früh eine Kirche gegeben. Das belege auch die Tatsache, dass 1264 ein „moderner“ Umbau des offensichtlich noch in dem inzwischen als „altmodisch“ geltenden romanischen Baustil errichteten Kirchengebäudes notwendig worden war. Urkundlich belegt ist die Kirche in Wengern allerdings erst 1246.

Eine Digital-Kopie des Ausschnitts der Karte von 1755 mit der Kirche in Wengern und dem Grundriss des Ritterguts Dönhoff ist von Gerhard Sollbach inzwischen dem Stadtarchiv in Wetter übergeben worden. Über die Entdeckung der Karte freut sich auch die Archivleiterin Stephanie Pätzold: „Wir haben nur vergleichsweise wenige Bilder zu Wengern und die Aktenüberlieferung setzt erst im 19. Jahrhundert ein. Insofern ist die Kenntnis dieser realistischen Zeichnung der Kirche in Wengern eine wertvolle Ergänzung.“

