Erdgasausfall: Heizlüfter für Herdecker Haushalte

Die Heizung blieb weiter kalt bei rund 40 Haushalten auf der Schanze in Herdecke.

Herdecke Keine Heizung, kein warmes Wasser: Die Erdgas-Versorgungsprobleme im Bereich Schanze waren auch am Mittwoch nicht abschließend behoben.

Nach dem Schaden an einer Leitung der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ), der am Montagabend (4.1.) aufgetreten war, gehen die Reparaturarbeiten im Bereich „Unterer Ahlenbergweg“ und „Weg zur Schanze“ weiter. Wasser ist in eine Gasleitung eingedrungen und hat für den Schaden gesorgt.

16 Kolonnen im Einsatz

Inzwischen konnten nach Angaben der DONETZ mehr als die Hälfte der 77 betroffenen Haushalte zwischen „Wittbräucker Straße“ und „Dortmunder Landstraße“ wieder mit Gas versorgt werden. Noch in der Nacht auf Donnerstag (7.1) sollten 16 Kolonnen des Versorgers und Handwerker von beauftragten Firmen die Versorgung für die übrigen Haushalte wiederherstellen. Anwohnern wurden Heizlüfter angeboten, mit denen zumindest einzelne Wohnräume temperiert werden konnten.

Die Arbeiten gestalteten sich langwieriger als zunächst erwartet - und das bei Temperaturen um den Nullpunkt. Das durch einen Rohrbruch in das Gasnetz eingedrungene Wasser musste an zahlreichen ausgeschachteten Sammelpunkten im Versorgungsnetz abgepumpt werden. Zusätzlich musste das Wasser vereinzelt auch aus Hausanschlüssen entfernt werden, denn eine Inbetriebnahme der Gashausinstallation ist erst möglich, wenn kein Wasser mehr im Versorgungsnetz und den betroffenen Hausanschlüssen vorhanden ist.

Straßen gesperrt

Aufgrund von mit der Störung verbundenen Tiefbauarbeiten müssen die Straßen „Weg am Eckenkamp“ und „Unterer Ahlenbergweg“ bis zum Abschluss der Arbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. Für die Anwohner der Straßen ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken aber gewährleistet.