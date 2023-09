Erfolgreiches Netzwerktreffen der Fachmetaller in Wetter

Wetter/Ennepe-Ruhr. Netzwerken und Neues kennenlernen: Entscheider der regionalen Metallbranche trafen sich bei der SMI Handling Systeme GmbH in Wetter.

Rund 15 Entscheider der regionalen Metallbranche trafen sich auf Initiative des Kompetenznetzwerks FachwerkMetall e.V. bei der SMI Handling Systeme GmbH in Wetter. Nachwuchsgeschäftsführerin Julia Fischer begrüßte die Besucher und nahm sie mit auf eine Zeitreise durch die Entwicklung des Unternehmens bis zu seiner Gründung 1984.

Zwei Führungsfrauen

Sie selbst ist 2016 in das Familienunternehmen eingestiegen und seit 2019, neben ihrer Mutter Susanne Jabs, auch Geschäftsführerin. Seither „rocken“ die beiden Führungsfrauen das Unternehmen gemeinsam mit 20 Mitarbeitenden. In dem spezialisierten Unternehmen dreht sich alles um eine individuelle Produkthandhabung, kurz „Handling Systeme“. Diese mit Vakuumtechnik betriebenen Geräte werden zum Bewegen von Lasten wie Säcke, Kartons oder Eimer beispielsweise während der Produktion oder dem späteren Versand eingesetzt und werden in zahlreichen Branchen angewendet. Durch unterschiedliche Ausführungen können die Vakuumheber sowohl in „Standardbereichen“, der Lebensmittelindustrie aber auch in spezialisierten Bereichen wie den sogenannten ATEX-Bereichen eingesetzt werden. Wichtig ist den beiden Geschäftsführerinnen den Einsatz ihrer Geräte möglichst effizient und ergonomisch sowie sicher für die Belegschaft, die letztendlich mit den Geräten arbeitet, zu gestalten.

Enger Schulterschluss

Seit neustem setzt man im engen Schulterschluss mit den Kunden auch auf die Entwicklung robotergeführter Produkte. Teil der Führung waren auch die Fertigungsräume. Hier wurde es praktisch: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten verschiedene Geräte ausprobieren, stellten Fragen, gaben Rückmeldung zur Handhabung und hatten zudem jede Menge Spaß. Im Anschluss an diesen Erfahrungsrundgang tauschten sich die Teilnehmenden bei Kaffee und Brötchen aus und nutzen den Morgen, um ihr branchenspezifisches Netzwerk zu vergrößern.

Zeit zum Netzwerken

Julia Fischer war von dem Treffen begeistert: „Die Teilnehmer waren offen und sehr interessiert. Es war schön zu spüren, dass es keinen Zeitdruck gab. Dadurch konnte ich das Frühstück ebenfalls zum Netzwerken nutzen. Die Präsentation unserer Firma ist immer wieder aufregend und erfüllt mich mit Stolz. Ich bin froh, dass Brigitte Drees uns ausgewählt hat. Die Organisation lief reibungslos!“ Auch Mitarbeiterin Christina Senega unterstrich den Nutzen des Treffens: „Das Veranstaltungsformat, das ich bereits aus meiner eigenen Erfahrung kannte, hat sich als ebenso effektiv und inspirierend erwiesen, wenn man die Rolle der Mitgestalterin einnimmt. Der Wunsch, Unternehmen in unserer Region näher kennenzulernen und gleichzeitig eine ungezwungene und angenehme Atmosphäre zu genießen, wurde voll erfüllt.“

Thema: Öffentliche Fördermittel

Zum Abschluss kündigte Brigitte Drees, Geschäftsführerin des Branchennetzwerks Fachwerk_­Metall e.V., die nächste Veranstaltung an: Am Dienstag, 19. September, treffen sich die Metaller der Region in der „Business- und Research Factory“ der Demagcranes in Wetter. An diesem Nachmittag wird es um das Thema ‚Öffentliche Fördermittel in der Unternehmenspraxis‘ gehen. Weiter Infos gibt es unter der Telefonnummer 0176-43692559 oder per Mail an drees@fachwerkmetall.de.

Im Kompetenznetzwerk Fachwerk_Metall e.V. engagieren sich Fachleute aus Unternehmen der Metallbranche im Ennepe-Ruhr-Kreis und darüber hinaus. Ziel ist es, durch den vertrauensvollen Austausch innerhalb des Netzwerks und mit Expertinnen und Experten aus Forschungseinrichtungen und der Hochschullandschaft Wettbewerbsvorteile für die Mitglieder zu generieren, damit sich diese gut für die Zukunft rüsten können. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.fachwerkmetall.de

