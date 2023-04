Erinnern ans vierte Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren

Nehmen Sie sich bitte einen kleinen Moment Zeit. Nennen Sie fünf Sachen, die Ihrer Meinung nach grundlegend zum christlichen Glauben gehören. Was ist Ihnen eingefallen? Ich vermute, dass viele von Ihnen die 10 Gebote genannt haben. Ja, sie sind wichtig!

Erhobene Zeigefinger

Wie oft sagen mir Eltern bei der Anmeldung zum Konfirmationsunterricht: „Mein Kind soll die 10 Gebote lernen.“ In Diskussionen wird oft gesagt: „Wenn sich alle an die 10 Gebote halten würden, sähe es auf der Welt anders aus.“ Einige von Ihnen denken vielleicht nicht gerne an die Pflicht des Auswendiglernens und an Moralpredigten, den erhobenen Zeigefinger. Ich möchte den Blick heute auf eines der Gebote werfen. „Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden.“

Achtung und Autorität

So hat Martin Luther es in seinem Katechismus formuliert. Und seine Erklärung dazu lautet: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben.“ Über Generationen hinweg wurde vermittelt, dass es dabei um die Achtung der Autorität ginge: „dienen und gehorchen“. Mit diesem Gebot wurden Kinder erzogen, dass sie ihren Eltern immer gehorchen sollen. Und dass es ein Problem ist, sogar eine Sünde, wenn sie Ihren Eltern widersprechen oder „ungehorsam“ sind. Der erhobene Zeigefinger ist ganz groß!

Kontext in der Bibel

Wenn wir heute lesen, wie selbstverständlich Luther den Eltern „die Herren“, also die Obrigkeit, an die Seite stellt, stellen wir diese Art Autoritätsgehorsam mit Recht in Frage. Ich finde es total spannend, zu schauen, in welchem Kontext die 10 Gebote entstanden sind. (In der Bibel finden Sie sie zweimal: in 2. Mose 20 und 5. Mose 5.) Sie sind verankert in einer Zeit, in der die Israeliten nomadisch lebten. Große Familiengruppen zogen zu Fuß mit ihren Tieren von Ort zu Ort immer auf der Suche nach Weideplätzen und Wasser, blieben eine Zeit und zogen weiter. In dieser Lebensweise werden altgewordene Menschen, die nicht mehr mithalten können, zum Problem. Ja, es kam vor, dass sie sich selbst zurückzogen zum Sterben. Und auch, dass sie zurückgelassen wurden.

Respekt und Fürsorge

Und genau hier ist das Gebot entstanden: „Du sollst Vater und Mutter ehren“. Da geht es nämlich nicht darum, dass Kinder immer schön brav sein müssen, sondern darum, dass erwachsene Menschen ihre alten Eltern mit Respekt und Fürsorge behandeln – und eben nicht zurücklassen! Wie gut ist es, dass unsere Gesellschaft erkannt hat, dass es dafür in der heutigen Zeit eine gute Mischung braucht aus dem, was die Familien und Nachbarn leisten können und aus professioneller Hilfe zu Hause, im betreuten Wohnen oder im Pflegeheim. Und dass jeder alte hilfebedürftige Mensch Hilfe und Pflege bekommt, ggf. auch mit staatlicher Unterstützung.

Das Leiden der Alten und Angestellten

Da macht es mich sehr nachdenklich, wenn ich in der Zeitung lese, dass ein Pflegeheim nach dem anderen Insolvenz anmeldet. Und als Nicht-Fachfrau verstehe ich nicht, warum es sich trotz der hohen Kosten für die BewohnerInnen nicht rechnet. Es berührt mich zutiefst und macht mich auch sauer, was mit den alten Menschen geschieht (und auch mit den Angestellten), die sehr verunsichert sind. Sie leiden. Ein Umzug ist für sie nicht nur ein Formalakt. Wer körperlich und geistig nicht mehr so beweglich ist, erlebt es schon im normalen Alltag als Herausforderung, wenn die Pflegekräfte häufig wechseln. Und neue Kontakte finden, dann noch in einem anderen Haus mit ganz anderen Zimmernachbarn, anderem Geruch, wo vertraute Gewohnheiten nicht mehr zu finden sind…

Suche nach Lösungen

Ich glaube, ich als 57-Jährige kann mir kaum vorstellen, was das bedeutet. Aber ich weiß, dass es für Angehörige leichter ist, „mal eben“ vorbeizuschauen, wenn die Wohnung oder das Pflegeheim in der Nähe ist. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass unsere Alten nicht zurückgelassen werden! Wollen wir, dass Pflegeheime nur betrieben werden können, wenn sie Profit machen? Oder braucht es andere Lösungen, - dass es eben zur Grundversorgung dazu gehört und auch so finanziert wird – so, wie die Schule für die Kinder finanziert wird? Und wie kann es gehen, dass die Pflegekräfte ihrem anspruchsvollen Beruf entsprechend bezahlt werden? Wie dringend ist es, dass wir diese Frage klären – im Sinne des vierten Gebotes. Und dass wir als Christinnen und Christen uns an dem politischen Dialog beteiligen. „… auf dass es Dir wohl ergehe und Du lange lebest auf Erden.“ Ja, was wir heute für die alten Eltern und Nichteltern auf den Weg bringen, dass wird sich auch darauf auswirken, wie wir jetzt Jüngeren leben werden, wenn wir alt werden. Mich macht das sehr nachdenklich.

Dörte Godejohann ist Pfarrerin der Ev.angelischen Kirchengemeinde Ende

