Erntedank: Heimische Bauern blicken auf das Erntejahr 2021

Ennepe-Ruhr. Immerhin war Wassermangel in diesem Jahr kein Problem: Während auf den Feldern und Wiesen die Arbeiten noch laufen, bilanzieren Bauern die Ernte.

Auch nach dem Erntedankfest schauen die hiesigen Bauern auf die Felder und Wiesen, wo die Arbeiten noch in vollem Gange sind. Anlass für die heimische Landwirtschaft, auf die aktuelle Situation zu blicken und Bilanz zu ziehen. „Die sommerliche Ernte ist eingebracht. Die Früchte des Herbstes, wie Mais, Kartoffeln, verschiedene Gemüse- und Obstsorten und zum Teil auch noch der letzte Grünlandschnitt werden derzeit in der Region geerntet oder stehen noch an“, erklärt Dirk Kalthaus, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen. „Nach drei extrem trockenen Jahren war Wassermangel in diesem Jahr kein Problem“, sagt Kalthaus. Das Grünland habe richtig gut wachsen können, die Grundwasserspeicher hätten sich aufgefüllt, doch die sommerliche Getreide- und Rapsernte sei witterungsbedingt deutlich schwieriger gewesen.

Regelmäßige Regenfälle und niedrigere Temperaturen hätten dazu geführt, dass die Landwirtinnen und Landwirte immer nur in kurzen Zeitfenstern hätten ernten können, erklärt Kalthaus. „Mit den Erträgen von Getreide und Raps waren wir zufrieden, die positiven Erwartungen, die wir vor der Ernte hatten, wurden aber nicht erfüllt “, sagt er. Die gute Wasserversorgung im Mai und Juni und der optische Eindruck der Bestände hätten auf ein gutes Ergebnis hoffen lassen. „In diesem Jahr haben wir zwar viele, aber dafür kleine Körner geerntet, so dass das mengenmäßige Ergebnis leicht unterdurchschnittlich war“, sagt er.

Hoffnungslosigkeit auf Höfen

Erfreulich gut sei die für die Region besonders wichtige Grasernte in diesem Jahr ausgefallen. „Grünland braucht Feuchtigkeit und die hatten wir im Frühjahr und Sommer 2021“, sagt Kalthaus. Die Landwirtsfamilien müssten sich keine Sorgen um das Futter machen.

Auf vollen Touren laufe jetzt die herbstliche Ernte. „Gras wird derzeit in der Region geerntet und die Maisernte steht an, aber auch Kartoffeln sowie verschiedene Gemüse- und Obstsorten seien noch nicht komplett eingebracht“, sagt der Landwirt. So könne man bei diesen Früchten noch nichts Endgültiges sagen, sondern nur Tendenzen aufzeigen. „Der Mais sieht sehr gut aus, für ihn waren die Wachstumsbedingungen mit einem guten Mix aus Sonne und ausreichendem Regen optimal.“ Bei den Kartoffeln sehe es nach einer durchschnittlichen Ernte aus. Zum Erntedankfest sei die Stimmung auf den Höfen in diesem Jahr zwiegespalten: „Auf der einen Seite sind wir dankbar für die eingebrachte Ernte, auf der anderen Seite macht sich aber zunehmende Hoffnungslosigkeit auf den Höfen breit.“ Niedrige Preise verbunden mit stetig steigenden Anforderungen und Auflagen und zudem unklaren politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen nähmen den Bauernfamilien die Zukunftsperspektiven.

