Eröffnung vom Spielplatz Heilkenstraße verzögert sich

Eigentlich sollte der Spielplatz Heilkenstraße Ende 2022 fertiggestellt und freigegeben sein. Doch die Eröffnung dauert noch.

Volmarstein. Am Spielplatz Heilkenstraße wird derzeit die große Kletter-Rutschanlage montiert. Damit ist ein großer Teil der Anlage bereits fertiggestellt. Aufgrund verzögerter Lieferung der Spielgeräte ist die Montage allerdings in die ungünstigere Jahreszeit im Winter gefallen. Zudem benötigt der Fundamentbeton in der kalten Jahreszeit eine längere Zeit zur Aushärtung und auch die Erdarbeiten beim wassergesättigten Boden sind problematischer. Daher kann die Anlage erst im Februar/März 2023 in Betrieb genommen werden.

Ursprünglich war geplant, den Spielplatz schon im Herbst, beziehungsweise Winter 2022 freizugeben. Seit Juni sind dort die Arbeiter zugange. Schließlich soll der Platz an der Heilkenstraße ein Zukunftsspielplatz werden. Die Stadt hat dafür fast 380.000 Euro in die Hand genommen.

