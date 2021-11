Ersatzpflanzen: Viele Bäume in Herdecke nicht mehr zu retten

Einige Eschen, die am Vorhaller Weg in Herdecke stehen, müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden.

In diesem Winter müssen laut Mitteilung der Technischen Betriebe Herdecke (TBH) wieder sehr geschwächte, abgängige, abgestorbene und stark geschädigte städtische Bäume überwiegend aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden. Zur Erklärung reichen Stichworte: Stress durch klimatische Veränderungen oder Trockenheit. Für Ersatzpflanzungen setzt die Stadt seit einigen Jahren auf eine breite Auswahl verschiedener Baumarten, die mit Hitze oder Überschwemmungen zurechtkommen. Dazu zählen heimische Arten wie Hainbuche, Eiche oder Linde und auch sogenannte Zukunftsbäume wie etwa Amerikanischer Amberbaum, Ungarische Eiche oder Silberlinde.

Die konkreten Angaben für 2021 und 2022: Am Vorhaller Weg haben die TBH ein fortgeschrittenes Stadium des Eschentriebsterbens ermittelt, auch Ahorne müssen in diesem Winter aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Insgesamt handelt es sich um zwölf Bäume, eine Reihe dort erhalte großwachsende Ersatzpflanzungen.

An den Friedhöfen Buchen- und Zeppelinstraße seien sechs Bäume vertrocknet (vier Birken, eine Lärche und eine Kiefer), an geeigneten Standorten sollen dort neue Pflanzungen erfolgen.

An der Sally-Grünewald-Straße beschädigten wohl Unbekannte – wie berichtet – vorsätzliche eine Eiche, so dass die Stadt Strafanzeige stellte. Die Ersatzpflanzung vor Ort sponsort die Bürgerstiftung Herdecke.

Von der Mündung des Herdecker Baches bis zur Höhe Mühlencenter steht eine Bestandspflege entlang des Bachlaufs an, dort werde eine große Weide entfernt.

An der Walkmühle gefährden acht Laubbäume die Standsicherheit einer Mauer. Zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit müssen diese demnach gefällt werden.

Die TBH kündigen einige Kronenrückschnitte an, um die betroffenen Bäume länger erhalten zu können. Diese erfolgen in diesem Jahr an der Weide am Kreisverkehr Hengsteyseestraß sowie an einer Pappel und verschiedenen Weiden im Freibadgelände turnusgemäß.

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, zum Beispiel entlang der Stiftsstraße (Höhe Kindergarten) und an der Verbindung Westender Weg/Am Berge entlang der Hugo-Knauer-Schule müssen laut TBH Bepflanzungen abgesetzt werden. Dabei werden überwiegend Sträucher auf Stock gesetzt.

