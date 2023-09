Erschöpft, aber glücklich: Sportler erlaufen 5000 Euro

Herdecke. Sonne und strahlende Gesichter: Der Sterntaler-Spendenlauf war ein Erfolg. 200 Teilnehmer waren für kranke Kinder und Jugendliche unterwegs.

Sportler schwitzten für kranke Kinder: Der 23. Sterntaler-Spendenlauf war wieder erfolgreich Bei Hochsommerwetter gingen 200 Teilnehmer für die gute Sache am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke an den Start. Es standen zwei Strecken zur Auswahl: die eine war vier Kilometer, die andere neun Kilometer lang.

Spaß haben und auspowern

„Spaß haben.“ „Sich auspowern“ und „kranken Kindern helfen“ – so oder ähnlich lauteten die Antworten der Läufer und Walker auf die Frage nach ihrer Motivation. Um 11 Uhr startete die Gruppe der Läufer, kurz danach die Walker. Verschwitzt, teilweise erschöpft, aber glücklich kamen Sie am Ziel - dem Garten Avalon - wieder an, wo sie ihre Urkunde und Medaille in Empfang nahmen. Nach einer Stärkung bei Essen und Trinken war bei der Verabschiedung immer wieder ein Satz zu hören, der der Hitze geschuldet war: „Ich freue mich schon auf die Dusche“.

Spontane Spende

Von einer schönen Begebenheit am Rande des Spendenlaufs berichtete Knut Waschkau, der als Streckenposten im Wald mitwirkte: An seinem Posten kam ein Paar auf ihrem Spaziergang vorbei und wollte wissen, was das für eine Veranstaltung sei. Er erzählte ihnen vom Zweck des Laufes, sie meinten, das sei ja eine gute Sache – und setzten ihren Spaziergang zunächst fort. Nach einigen Minuten kam der Mann allein wieder zurück und wedelte mit einem Geldschein. Er und seine Frau hatten sich überlegt, dass auch sie gerne spenden möchten. Der Sterntaler e.V. bedankt sich bei den „Spontanspendern“.

Zahlreiche Förderer und Helfer

„Danke“ sagt der Verein auch den zahlreichen Förderern und Helfern: dem THW Ortsgruppe Wetter, den Ahlenberg Ingenieuren, der Spedition Elberfeld, der CDU Herdecke, der SPD Herdecke, Firma Renowin Wetter, den vielen Kuchenspendern sowie den Damen am Büffet und allen anderen Unterstützern. Die teilnehmerstärkste Gruppe stellte mit 43 Personen wieder das Team von Fun Vor Run aus Witten, das mit 1.600 Euro die größte Einzelspende übergab. Der PV Triathlon TG Witten trat mit 30 Läufern, die Firma Dörken mit 25 Teilnehmern an. Die Einnahmen der Veranstaltung belaufen sich auf eine Summe von rund 5000 Euro, eine wirklich große Hilfe für die Arbeit zugunsten der jungen Patienten an der Herdecker Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

