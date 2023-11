Erste Ausstellung: „Ich bin ein bisschen aufgeregt“

Wetter Bennet Bliss ist Künstler, kommt aus Wetter und hat nun seine erste Vernissage. Das bedeutet jedoch nicht nur Freude, sondern auch Stress.

Für Künstler Bennet Bliss, der seit einem halben Jahr in Wetter lebt, ist es endlich so weit. Seine erste eigene Solo-Ausstellung. Insgesamt 30 Bilder werden von ihm in Hatting ab Sonntag, 11 Uhr, dem 26. November ausgestellt werden. Für drei Monate können seine Gemälde im Birschel-Mühle Hotel an der Schleusenstr. 8 von Interessierten bewundert werden. Für den jungen Künstler ein großer Schritt. „Ich hatte bis jetzt nur Gruppenausstellungen, das ist meine erste als Hauptaussteller“, sagt Bliss.

Kontakt über Gevelsberg

Über einen Kontakt aus dem Gevelsberger Künstlerkreis sei er zu der Ausstellung gekommen. Viel Zeit zur Vorbereitung gab es aber nicht, insgesamt zwei Monate. „Zum Ende hin ist es gerade ein bisschen stressig, aber ich freue mich einfach auch unfassbar darauf, die Bilder präsentieren zu können.“ Denn für den noch Hobby-Künstler ist es eine Chance. Nicht nur die zunehmende Popularität, die irgendwann dazu führen soll, dass Bennet Bliss von seiner Kunst leben kann. Sondern auch die Möglichkeit von den verkauften Bildern sich neue Materialien zu finanzieren. Schmunzelnd fügt Bliss hinzu: „Außerdem habe ich hier endlich wieder mehr Platz für neue Bilder, wenn die anderen raus sind.“ Denn die Wände des Ateliers in Grundschöttel sind voll gestellt mit seinen Werken.

Schon weiter gedacht

„Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich an die Vernissage am Sonntag denke, aber vor allem freue ich mich und hoffe auch auf andere Möglichkeiten danach“, sagt Bliss. Die letzten Ausstellungen haben ihn selbst im Nachhinein aktiver gemacht, darauf hofft Bennet Bliss auch diesmal. „Ich möchte versuchen, meine Fähigkeiten auszubauen und meine Ideen umzusetzen.“

Werdegang des Künstlers

Die Ausstellung präsentiert den Werdegang, besonders die letzten sechs Jahre des Künstlers. Dafür hat Bliss in Vorbereitung auf die Ausstellung auch neue Werke kreiert. „Ich brauchte noch was Neues, auch für mich“, so der Künstler. Mit großen und kleinen Bildern lädt der Maler die Interessierten dazu ein, sich mit den philosophischen Fragen des Lebens, wie dem Sinn oder dem Glauben an Gott zu beschäftigen. „Ich selbst denke mir nicht viel beim Malen, aber ich habe gemerkt, dass die Leute gerne einen Anstoß möchten, während sie meine Bilder betrachten. Also dachte ich mir, ich stelle ihnen die gleichen philosophischen Fragen, die sich glaub ich jeder irgendwann mal stellt und lass sie gemeinsam vor meinen Bildern darüber diskutieren.“

Die Bilder von Künstler Bennett Bliss sind bunt und schrill. Foto: Elisabeth Semme / WP

Kunst im Gefängnis

Neben der Eröffnung der Kunstausstellung plant Bennet Bliss noch ein weiteres Projekt. In Zusammenarbeit mit der Jugendarrestanstalt (JAA) in Wetter möchte der aufstrebende Künstler ein Kunstprojekt gemeinsam mit den Insassen durchführen. „Ich wollte zwei unterschiedliche Lebensrealitäten zusammenführen – Kunstinteressierte und Gefängnisinsassen“, so Bennet.

Workshop mit Insassen

Sein Plan: eine Woche lang an vier verschiedenen Tagen mit den Insassen abstrakte Malerei, körperliche Malerei und Action Painting ausprobieren. Auf die Idee gekommen ist Bliss als er vor einigen Jahren für eine Stahlfirma gearbeitet hat und immer wieder Teile an die JVA Wuppertal-Ronsdorf ausgeliefert hat. In einem Gespräch mit einem Mitarbeiter vor Ort sei die Idee in seinem Kopf entstanden. Er hat bereits einen ersten eigenen Anlauf gestartet, das Projekt umzusetzen, doch scheiterte aufgrund von fehlenden Kontakten.

Grundsteine sind gelegt

Jetzt in Wetter soll es gelingen. Das erste Einverständnis hat er auch bereits dafür bekommen. Geplant ist das Projekt aber erst für 2024, doch erste Grundsteine konnten bereits gelegt werde.

