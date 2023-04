Erste Begegnung: Neue Ärztin im Ärztlichen Dienst beim BBW

Volmarstein. Die ESV hatte mit der Agentur für Arbeit einen wichtigen Partner im BBW in Wetter zu Gast. Vor allem eine Ärztin nutzte die Chance zur Begegnung.

Bei einem Besuchstag im Berufsbildungswerk der Evangelischen Stiftung Volmarstein konnten Mitarbeitende und Besucher der Agentur für Arbeit spannende Eindrücke gewinnen.

„Ich finde es sehr spannend, einen Einblick in Ihr Berufsbildungswerk zu gewinnen“, so Sabine Dalitz. Die Medizinerin ist Ärztin im Ärztlichen Dienst bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Hagen. Die Agentur ist enger Kooperationspartner des Berufsbildungswerks der Evangelischen Stiftung Volmarstein (BBW). Auch Andreas Krüger, langjähriger Maßnahmebetreuer für das BBW, nutzte den Besuchstag in Volmarstein, um die Zusammenarbeit zu intensivieren. Geschäftsbereichsleiterin Sabine Riddermann und Mitarbeitende aus den verschiedensten Fachbereichen boten der neuen Ärztin im Ärztlichen Dienst einen informativen und spannenden Tag.

Rund 400 junge Menschen sind in Volmarstein in berufsvorbereitenden Maßnahmen oder in Ausbildung. Bei einer Führung durch die Fachbereiche erhielt die Ärztin einen Einblick in die Vielfalt des Haues. Anschließend tauschte sie sich mit Dr. Michael Knobloch von der Rehamedizin, mit Dr. Andreas Krombholz vom psychologischen Dienst und mit anderen Fachabteilungen wie dem Casemanagement und dem Sozialdienst aus.

