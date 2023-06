Erste ökumenische Küsterin in Herdecke: „Arbeite für Gott“

Paula Schreiber ist schon lange Küsterin in der katholischen Kirchengemeinde Herdecke und nun in gleicher Funktion auch für die evangelische Kirchengemeinde zuständig.

Bei Küsterin Paula Schreiber spielt der christliche Glaube seit sie denken kann eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Sie selbst ist Mitglied in der katholischen Kirche. Seit Mai 2003 ist sie in der katholischen Kirchengemeinde in Herdecke aktiv und übernimmt 2008 das Amt der Küsterin. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie jetzt auch als Küsterin für die evangelische Kirchengemeinde in Herdecke. Worin sich beide Konfessionen bei ihrer Arbeit unterscheiden, was sie an ihrem Beruf so liebt und was ihr ihr Glaube und die christliche Gemeinschaft bedeuten, darüber hat sie mit der Lokalredaktion gesprochen.

Was macht man als Küsterin?

Ich beschreibe mein Beruf gerne als Hüterin der Kirche, so sind die Küster früher bezeichnet worden. Dazu zählt, Bücher und die Kleidung der Priester herauszulegen, Messen und Gottesdienste vorzubereiten, die Kirche auf- und abzuschließen und ganz viele andere Aufgaben, die im Hintergrund organisiert und erledigt werden müssen.

Sie machen das hauptberuflich, ist das denn üblich?

Nein, heutzutage nicht mehr. In ein paar Gemeinden und Bistümern gibt es noch wenige Küsterämter, die hauptberuflich besetzt sind. Aber mittlerweile sind viele Küsterstellen auf Basis eines Minijobs.

Wie sind sie zu ihrem Beruf gekommen?

Am Anfang wollte ich auf keinen Fall als Küsterin arbeiten. Ich habe gesehen, dass es sehr viel Arbeit ist. Und mich hat gestört, dass man nie frei hat, wenn die eigne Familie frei hat – sei es am Wochenende oder an Feiertagen. Aber dann gingen meine Kinder zur Erstkommunion in der katholischen Gemeinde in Herdecke, und ich habe mich ehrenamtlich als Tischmutter engagiert.

Es kamen über die Zeit immer mehr Aufgaben hinzu. Als der Supermarkt, in dem ich bis dahin als 450-Euro-Kraft gearbeitet habe, seine Öffnungszeiten bis 22 Uhr umgestellt hat, wollte ich auf Grund meiner Kinder den Job wechseln. Der damalige Pfarrer hat mir die Stelle wieder angeboten, und dann habe ich zugesagt. Bereut habe ich den Schritt nie. Ich glaube eher, das war der Wille Gottes, dass ich hier lande.

Wie und warum sind sie auch Küsterin in der evangelischen Kirche geworden?

Ich habe vor zehn Jahren, nachdem das evangelische Gemeindehaus abgebrannt war und die Gemeinde eine Zeit lang bei uns im katholischen Gemeindehaus untergekommen ist, angefangen, für die evangelische Gemeinde als Reinigungskraft zu arbeiten. Dann habe ich immer mehr Aufgaben übernommen, und irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich als Küsterin auch in der evangelischen Gemeinde anfangen möchte. Ich habe zugesagt, weil ich gerne ein paar Stunden mehr arbeiten wollte und ich die Gemeindemitglieder in der evangelischen Kirche in Herdecke sehr mag.

Hatten Sie Bedenken, für die evangelische Kirchengemeinde zu arbeiten?

Nein, eigentlich nicht, da beide Pastoren sehr offen waren und die beiden Gemeinden auch viele ökumenische Gottesdienste zusammen feiern. Unter anderem wird die Kinderbibelwoche seit vielen Jahren schon ökumenisch veranstaltet. Daher kannte ich die Menschen sowieso alle und hatte überhaupt keine Bedenken, auch für die evangelische Gemeinde zu arbeiten. Meine einzige Sorge war, dass mir der Kirchenvorstand nicht erlaubt, für beide Gemeinde zu arbeiten. Aber das war zum Glück kein Problem.

Wie war das Feedback von außen?

Bei den Katholiken hatten alle Angst, dass ich gehe. Aber die Angst konnte ich den Leuten zum Glück schnell nehmen, da von vornherein klar war, dass ich die Arbeit zusätzlich zu meiner Arbeit in der katholischen Kirche machen möchte. Mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt und finden das sehr praktisch, da ich jetzt als schnelles Verbindungsstück zwischen beiden Gemeinden agieren kann.

Gibt es Unterschiede bei Ihrer Arbeit in der jeweiligen Kirche?

In der evangelischen Gemeinde habe ich etwas weniger zu tun; denn die Pastoren bringen ihre eigenen Gewänder mit. Zudem brauche ich bei Gottesdiensten nicht so viele Bücher auszuteilen. Also die Vorbereitungszeit für Gottesdienste ist geringer. Da ist die Arbeit bei den Katholiken doch deutlich mehr, wie zum Beispiel die Vorbereitung zu den Heiligen Messen.

Was macht Ihren Beruf so besonders?

Der Beruf des Küsters ist sehr abwechslungsreich. Egal ob Hochzeiten oder Taufen, so etwas ist immer einzigartig. Ich sitze jedes Mal in der Bank und frage mich, ob ich an alles gedacht habe. Ab und zu kommt das schon mal vor. Ein anderer Punkt sind die Menschen, die man kennt und sehr mag. Gerade bei den Katholiken kennen mich die Gemeindemitglieder sehr gut und ich sie. Da gehe ich auch auf die Menschen zu, wenn ich sehe, dass es ihnen nicht gut geht. Dieses Zusammenspiel auf abwechslungsreiche Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen, das macht meinen Beruf zu etwas ganz Besonderem.

Was waren die schönsten Momente in ihrem bisherigen Berufsleben?

Wenn Leute in ihrer Not zu mir gekommen sind und ich sie auffangen konnte. Das bereichert einen ungemein und dafür nehme ich mir gerne Zeit. Ich hatte mal einen jungen Mann hier in der Kirche sitzen, dessen Freund mit dem Motorrad verunglückt war. Er war sich unsicher, ob der die Eltern besuchen soll. Ich habe ihm Mut zugesprochen, dass sie sich bestimmt freuen würden. Er ist dann gegangen und einige Tage später wieder in der Kirche aufgetaucht, um sich bei mir zu bedanken, dass ich ihn ermutigt habe. So etwas bereichert ungemein. Es sind viele verschiedene Kleinigkeiten, die ich aber jeden Tag erlebe. Und genau sie machen meinen Beruf so wunderschön und auch so einzigartig.

Biografisches

Paula Schreiber ist 1966 in Lissabon, Portugal geboren. 1970 kam sie nach Wetter, da ihr Vater eine Stelle als Schweißer bei der Demag annahm.

Nach ihrem Hauptschulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung als Friseurin, um sich nach in Portugal selbstständig zu machen. Doch dann lernte sie ihren späteren Ehemann kennen und zog zu ihm nach Herdecke. Nach der Hochzeit 1992 bekamen sie einen Sohn und eine Tochter. Seit 15 Jahren arbeitet Paul Schreiber in Diensten der Kirche

