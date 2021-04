Stadtentwicklung Erste Umzüge im neuen Rathaus II in Wetter erfolgen im Mai

Wetter. Die alte Photovoltaik-Anlage der Hauptschule kann noch genutzt werden. Sie wird auf dem Dach des Rathaus II installiert.

Die Bauarbeiten im Rathaus II schreiten intensiv voran. Der erste Abschnitt werde noch im April beendet, so dass im Mai das Bürgerbüro, AVU und Stadtmarketing ihre neue Räume beziehen können. Anschließend kann es in der dann freigezogenen zweiten Etage weitergehen.

Das teilte Bauamtsleiterin Birgit Gräfen-Loer am Dienstag im Stadtentwicklungs-, Wirtschaftsförderung- und Bauausschuss mit. Und: Nach eingehender Prüfung stehe nun auch fest, dass die alte Photovoltaik-Anlage der abgerissenen Hauptschule auf dem Dach des Rathaus II installiert werden könne.

Zweite Etage im August fertig

Im August soll auch die zweite Etage fertig sein, so dass die Umzüge der Fachbereiche II aus der Wilhelmstraße und III aus der Bornstraße erfolgen können. Im Herbst soll alles in trockenen Tüchern sein. Im Rathaus II sind dann untergebracht: die Fachbereiche 2 (Bauwesen) und 3 (Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport und Archive), die AVU, das Stadtmarketing und das Bürgerbüro. Mehr als 100 Stadt-Mitarbeiter aus Born- und Wilhelmstraße werden in die Kaiserstraße ziehen.