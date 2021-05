Erster Auftritt im Shakespeare Pub in Herdecke seit Monaten

Eric Richards (im Bild) spielt mit Chris Cassidy am Freitagabend im Shakespeare Pub in Herdecke.

Herdecke. Der Lockdown ist gelockert: Im Pub The Shakespeare in Herdecke ist das Ergebnis am Freitagabend zu hören.

Endlich wieder Freunde treffen, ein frisch gezapftes Bier, und nach sieben Monate die erste Live Music in Herdecke. Streaming- und Onlinekonzerte sind nicht zu vergleichen mit echter Live Music. Chris und Eric spielen am Freitag, 28. Mai, 20 Uhr, live in Herdecke.

Eric Richards (aus Newcastle, England) und Chris Cassidy (aus Clare, Ireland) spielen seit 25 Jahren Music zusammen. „The Beatles haben uns zusammengebracht, und seitdem spielen wir zusammen“, sagte Chris Cassidy. „Vor zwei oder drei Jahren spielten wir am 28. Mai im „The Cavern“ in Liverpool [The Cavern ‚the most famous Club in the World‘] der berühmte Ort wo die ersten Konzerte von The Beatles waren. „Das wird seit Covid unser erstes Gig zusammen. Wir haben ein bisschen online gespielt, aber nichts ist besser als live zu spielen.“

Seit dem Neustart der Gastronomie hat The Shakespeare Pub Kontakte von vielen Musikern aus aller Welt erhalten, die Live Music spielen wollen. Einige Musiker müssen lange im Voraus planen. Bis Sommer 2022 stehen bereits Konzerte im Kalender. „Wir freuen uns, Freunde und lokale Musiker wieder zu sehen, die spontan und schnell kommen wollen. Endlich wieder Live-Musik in Herdecke“ sagt Nathaniel Stott, Gastwirt im The Shakespeare Pub in Herdecke.

