Es boomt bei den Briefwahlen in Wetter und Herdecke

Herdecke/Wetter. Zu Corona-Zeiten sind es noch einmal mehr Menschen, die sich den Weg ins Wahllokal sparen. So wappnen sich Wetter und Herdecke

Für Angelina Nieland und Madlen Schürmann ist es die überraschende Erkenntnis, wie gefragt so eine Verwaltung doch sein kann: Die beiden neuen Azubis der Stadt Herdecke haben ihre erste Ausbildungsstation im Briefwahlbüro im Ratssaal. Und das wird im Vorfeld der Kommunalwahl so oft angesteuert wie wohl noch nie bei einer Wahl. Und in Wetter gehen die Briefwahlzahlen im Vergleich zu den letzten Wahlen derzeit geradezu durch die Decke.

5134 Wahlberechtigte hatten in Herdecke bis zum späten Montagvormittag einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt. Das heißt, nach zwei von drei Wochen haben bereits 26 Prozent der Wahlberechtigten Wahlunterlagen geordert. Bei der letzten Bürgermeisterwahl 2015 gab es insgesamt 3739 Anträge. Den „Spitzenwert“ mit 5748 Briefwahlanträgen gab es bei der Bundestagswahl im Jahr 2017. „Manchmal ist es, als ob gerade ein Bus gelandet sei“, sagt Jörg Rudolph vom Herdecker Briefwahlbüro zum Gedränge etwa an Markttagen.

Der Boom bei den Briefwahlen kommt nicht überraschend. Zunehmend mehr Bürgerinnen und Bürger haben in den letzten Jahren die Möglichkeit genutzt, nicht am eigentlich Wahltag ins Wahllokal gehen zu müssen. Wer nicht fit genug ist oder etwas anderes vor hat, kann so von seinem Wahlrecht gebrauch machen. Das kann auch eine dienstliche Reise sein. Bei Jan Philipp Möller ist das der Grund für sein Vorab-Wählen. Am Wahlsonntag wird er vermutlich beruflich in China sein. So richtig in Schwung gebracht hat das Wählen per Brief die Corona-Krise. Wählen daheim ist sicherer als unter Menschen, auch wenn für Sonntag eine Reihe von Hygienevorschriften gelten. Das reicht bis zur Empfehlung, mit dem eigenen Stift in die Wahlkabine zum Ankreuzen zu gehen. So müssen die ausliegenden Stifte nicht so häufig desinfiziert werden.

Das Briefwahlbüro im Herdecker Ratssaal „wurde personell sowie räumlich den aktuellen Umständen angepasst“, heißt es auf Anfrage bei der Stadtverwaltung. Auch bei den Briefwahlvorständen wurde aufgestockt. Am Sonntag kommen sechs statt üblicherweise vier Vorstände zusammen, um in Klassenräumen – statt wie bisher in Rathausbüros – die Arbeit aufzunehmen. So kann die Auszählung der Stimmen schneller vonstatten gehen.

Wahlbenachrichtigung muss nicht sein

In Wetter ist der Spitzenwert bei den Briefwählern von der Bundestagswahl 2017 schon deutlich übertroffen. 4053 waren es vor drei Jahren insgesamt. Bereits am Freitag waren 4802 Wahlscheine für die Kommunalwahl 2020 ausgestellt. Die Briefwahlbüros in Wetter sind auf die Kommunalwahl entsprechend vorbereitet, so die Stadt.

Grundsätzlich kann man bis Freitag, 18 Uhr, eine Briefwahl beantragen. Die Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag, 16 Uhr, eingegangen sein. Persönlich im eigenen Wahllokal kann man die Stimme am Sonntag bis 18 Uhr abgeben.

Weil nicht immer allen Wählern auch Wahlbenachrichtigungen rechtzeitig zugestellt werden, gibt’s von den Stadtverwaltungen Entwarnung: Die Wahlbenachrichtigungskarte ist zum Wählen – sowohl bei der Briefwahl als auch im Wahllokal am Sonntag – nicht erforderlich. Personalausweis genügt.