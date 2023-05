ESV: Zentner schwere Briefmarkenspende sichert Arbeitsplätze

Volmarstein. Eine Spende von Gewicht von einem Spender mit besonderer Geschichte: Manfred Schürmann hat der ESV mal wieder Marken vorbei gebracht.

Über Briefmarken mit einem Gewicht von zwei Zentnern freut sich die Werkstatt für behinderte Menschen der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Gesammelt hat die Marken Manfred Schürmann.

Seit über zwei Jahrzehnten engagiert sich der Mann aus Haspe auf diese Weise, um Menschen mit Behinderung eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen.„Für diesen Zweck setze ich mich gerne ein“, sagt Schürmann. Er hatte die Sammelaktion, an der sich diverse Privat- und Geschäftsleute aus dem Hagener Stadtteil und darüber hinaus beteiligen, einst mit ins Leben gerufen. Damit ist er der treueste Briefmarken-Spender für die Volmarsteiner Einrichtung.

„Wir freuen uns natürlich über diese langjährige Unterstützung“, so Lars Ahlborn, Produktionsleiter in der Werkstatt. Er nahm die in mehreren Kisten verstauten Briefmarken entgegen und staunte angesichts der Menge nicht schlecht. Die Werkstatt-Beschäftigten schneiden die abgestempelten Postwertzeichen aus und sortieren sie – unter anderem nach Themen wie Länder oder Jahreszeiten. Anschließend werden die Marken an Händler oder Sammler verkauft.

