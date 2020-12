Ewige Talente schaffen es mit Spendenlauf ins Fernsehen

Herdecke Die WDR-Lokalzeit berichtet am Mittwochabend über den "CharEEty-Lauf" zu Gunsten des Sterntaler e.V.

Den Vereinsbetrieb während des Corona-Lockdowns komplett einstellen? - Kommt für die Mitglieder des FC Herdecke-Ende nicht in Frage. Das machte nun kurz vor den Weihnachts-Feiertagen auch die Fußballer der dritten Ender Fußballmannschaft "Endes Ewige Talente" deutlich, denn: Der "Nordpol-CharEEty-Run" der Herdecker Fußballer fand am vergangenen Wochenende ein erfolgreiches Ende. 4291 Kilometer legte das Team, Freunde und Bekannte innerhalb rekordverdächtiger neun Tage zurück - Genau die Distanz von Herdecke zum Nordpol.

Für Aufsehen sorgte das Team von Trainer Michael Müller damit nicht nur in der lokalen Berichterstattung (wir berichteten). Auch die WDR-Redaktion wurde auf die Spendenlauf-Aktion der Herdecker Aufmerksam. "Am Monatg war das WDR in Herdecke vor Ort, um einen Videobeitrag zu drehen. Mittwochabend (ab 19.30 Uhr, Anm. d. Red.) wird der Beitrag dann in der Dortmunder Lokalzeit ausgestrahlt", erklärt Mit-Initiator Tim Kavermann, der selbt in der Kreisliga B für den FC vor den Ball tritt.

"Uns freut es natürlich unheimlich, dass wir innerhalb kürzester Zeit so viele Leute aktivieren konnten, um bei unserer Aktion mitzumachen. Dass wir es damit jetzt sogar ins Fernsehen schaffen, ist eine schöne Bestätigung", so Kavermann. "Vor allem sind wir aber froh, dass wir mit der nun erlaufenen Spendensumme den Sterntaler e.V. finanziell unterstützen können", erklärt der Herdecker Fußballer.

Anfangs hatten zwei Vereinssponsoren die Summe von 500 Euro ausgerufen, sollten die Herdecker die Strecke bis zum Nordpol meistern. In den folgenden Tagen kamen dann immer mehr Geldgeber hinzu. "Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt von dem Zuspruch, dem wir auf unsere Aktion bekommen haben. Ursprünglich war unsere Idee einfach nur, die Leute von der Couch zu bekommen und in Bewegung zu bringen. Dann haben wir odentlich die Werbetrommel gerührt und es kamen immer mehr Läufer und Spender hinzu", freut sich der FC-Akteur.

718 Einsendungen von Lauf-Aktivitäten haben die Organisatoren bis heute bekommen. Unter dem Hashtag "CharEEty" hatten Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Laufleistung an die "Ewigen Talente" zu übermitteln. "Ausschlaggeben dafür, dass es so gut lief, war aber denke ich auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer über WhatsApp ihre Laufleistungen mitteilen konnten. Das ist etwas anonymer und hat dafür gesorgt, dass noch mehr Leute mitgemacht haben", freut sich Kavermann.

Am Mittag des Weihnachtstages überreicht Kavermann stellvertretend für sein Fußballteam und alle Teilnehmer des virtuellen Nordpol-Laufes die Spendensumme von 2765 Euro vor dem Herdecker Gemeinschafts-Krankenhaus an den Sterntaler e.V., der die Kinder-Krebs-Station des Herdecker Hospitals finanziell unterstützt.



Warum die Summe eben dieser Einrichtung zugute kommen soll, erklärt Kavermann so: "Wir wollten eine Herdecker Organisation unterstützen, die etwas für die Leute vor Ort macht. Außerdem hat auch ein Mannschaftsmitglied in seiner Kindheit von dem Engagement der Sterntaler profitiert, deshalb lag es nahe, eben diesen Verein zu unterstützen."

Und auch nach dem Erreichen der symbolischen Distanz bis zum Nordpol brach die Bereitschaft der Teilnehmer nicht ab: "Am Samstag haben wir bekannt gegeben, dass die Distanz erreicht ist und wir es geschafft haben. Trotzdem sind noch viele Einsendungen von Aktivitäten gekommen. Sinnbildlich haben wir uns also am Nordpol noch ein bisschen ausgelaufen", scherzt Kavermann.

Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft ist vor allem Ewige-Talente-Trainer Michael Müller: "Es ist unglaublich, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Das war mit viel Arbeit verbunden, deshalb bin ich total glücklich, dass wir alle an einem Strang gezogen haben und wir die Distanz in so kurzer Zeit gemeistert haben. Die Jungs haben einen super Job gemacht", lobt er.