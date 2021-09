Examen am Krankenhaus Herdecke erfolgreich bestanden

Herdecke. Freude im Dörthe-Krause-Institut am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke: Trotz Pandemie-Bedingungen gibt es Absolventen zu feiern.

Die Pflegeschule am Gemeinschaftskrankenhaus, das Dörthe-Krause-Institut, verabschiedete jetzt ihre Krankenpflegeschülerinnen- und Schüler.

Nach einer dreijährigen Ausbildung haben acht Pflegende in Ausbildung ihr Examen erfolgreich abgeschlossen. „Zu Beginn der Ausbildung hatte wohl niemand damit gerechnet, diese unter Pandemiebedingungen zu absolvieren. Veränderte Einsatzpläne und Theorieblöcke über Zoom Meeting – eine große Herausforderung für die Pflegenden in Ausbildung. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass der Kurs diese große Hürde gemeistert und die acht ihr Examenszeugnis in der Hand halten“, so Gabriele Weber. Sie ist die Leiterin des Dörthe-Krause-Instituts.

Fünf der frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger werden am 1. Oktober im Gemeinschaftskrankenhaus anfangen, unter anderem auf der Stroke Unit, der Intensivstation und in der Abteilung für Rückenmarkverletzte. Die anderen drei haben andere Pläne.

Die Ausbildung am Dörthe-Krause-Institut findet nach allen aktuellen Leitlinien und wissenschaftlichen Standards der modernen Schulmedizin statt. Abgeschlossen wird sie mit dem staatlich anerkannten Pflegeexamen. Die neue Ausbildung beginnt am 1. Oktober – dann starten zum zweiten Mal 25 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft.

Mehr Infos zur Ausbildung sowie zum Dörthe-Krause-Institut gibt es unter www.doeki.de.

