Exklusive Einblicke in das alte Sparkassen-Gebäude in Wetter

Es riecht nach einer Mischung aus Lack, Farben und diversen anderen Baustoffen. Bohrmaschinen und Sägen sind vom Inneren des alten Sparkassengebäudes in der Kaiserstraße zu hören. Während einige Bauarbeiter die ersten Gerüstteile im Außenbereich abbauen, werkeln im Inneren bis zu 30 Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen. Denn viel Zeit haben die Männer und Frauen nicht mehr: Am 27. Januar 2020 soll das Geschäft im alten Sparkassengebäude wieder aufgenommen werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Die Lokalredaktion durfte vorab einen Blick ins Innere werfen.

Barrierefreiheit ist nur einer der Aspekte, die auch die Planer beim Umbau bedacht haben. So gelangen Sparkassen-Kunden unter anderem über eine neugebaute Rampe in die Filiale. Dort, wo derzeit noch dicke Kabel von der Decke hängen, soll es in wenigen Wochen Service-Automaten geben. Thomas Biermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, zeigt an die Decke: „Hier wird es eine Nachtabtrennung geben, so dass Kunden 24 Stunden die Möglichkeit haben, den SB-Bereich zu nutzen. Uns ist es wichtig, dass er hell und groß ist, immerhin geht es hier um ein Sicherheitsbefinden.“ Insgesamt 3,5 Millionen Euro wurden für den Umbau eingeplant. „Wie viel Euro es am Ende gekostet hat, können wir erst sagen, wenn alles fertig ist“, so Biermann. „Bei alten Gebäuden gibt es immer mal eine Überraschung, die nicht eingeplant war.“

Kunden-Lounge und Teambüro

Direkt hinter der SB-Stelle sind drei Service-Stellen geplant. Noch stehen dort aber blaue Säcke, Holzleitern und andere Baugeräte. In der Mitte dann eine kleine Teeküche. „Hier wird es eine Lounge für unsere Kunden geben mit Sofa, Stühlen und der Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken“, so Biermann.

Zudem soll das Erdgeschoss eine zentrale Anlaufstelle für Beratungen sein. „Künftig wird es hier neben der Privatkundenberatung auch Firmenkunden-, Finanz- und Immobilienberatungen geben“, blickt der Sparkassenchef voraus. Schwarz-weiße Fotos von Wetter sollen die Büros schmücken – dafür wurde eigens ein Fotograf engagiert. Auch ein Teambüro mit riesiger Glasfront ist in Arbeit. „Die Kollegen haben einen direkten Blick auf das Geschehen und können aushelfen, sollte viel los sein.“ Bis zu 30 Mitarbeiter arbeiten im Erdgeschoss, bis zu 50 sind es im gesamten Haus.

Kanzlei bleibt im Haus

Im Treppenhaus weht derweil ein leichter Wind. „Wir tauschen noch einige Fenster aus“, erklärt Biermann. Holz- statt Kunststoffrahmen lautet die Devise. „Die Fassade steht unter Denkmalschutz. Daher mussten wir einiges mit der Denkmalbehörde absprechen.“ Im ersten Obergeschoss hingegen ist es ruhig. Dort befinden sich die Büros für den Bereich Spezialfinanzierung und Vertriebssteuerung. Lediglich ein Teil der Etage wird vermietet. „Die Kanzlei Kuhnt und Schäfer wird es weiterhin hier geben“, so Biermann. Sonst aber werde das Gebäude ausschließlich von der Sparkasse genutzt. Im zweiten Obergeschoss werden sich die Mitarbeiter um den Betrieb kümmern.

Die Büros und Ämter der Stadt Wetter befinden sich bereits im sogenannten Neubau, direkt hinter dem alten Sparkassengebäude. „Im Rahmen der Fusion merkten wir schnell, dass wir eine räumliche Überkapazität haben. Die Stadt Wetter kam auf uns zu und signalisierte Interesse am Neubau“, sagt Thomas Thiele vom Vorstandsstab der Sparkasse. So gebe es künftig nicht nur eine zentrale Anlaufstelle für Sparkassenkunden, sondern auch für Bürger der Stadt.

