Experten aus Volmarstein geben Tipps bei Schmerz im Rücken

Wetter. Bei chronischen Schmerzen ist oft der Rücken im Spiel. Das Team der Orthopädischen Klinik in Volmarstein klärt auf.

Die Orthopädische Klinik Volmarstein beteiligt sich auch in diesem Jahr am deutschlandweiten Aktionstag gegen den Schmerz. „Trotz der Pandemie wollen wir die vielen Betroffenen informieren und Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen“, betont Dr. Axel Scharfstädt, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie in der Orthopädischen Klinik Volmarstein. Normalerweise bietet die Klinik beim Aktionstag verschiedene Vorträge und Informationsstände. In diesem Jahr informieren die Experten bei einer Telefonaktion am Dienstag, 1. Juni von 16 bis 18 Uhr, unter der Rufnummer 0 23 35 / 639 44 40.

Arzt und Patient gemeinsam

Etwa 23 Millionen Deutsche berichten über chronische Schmerzen. Bei sechs Millionen Betroffenen sind diese so deutlich ausgeprägt, dass sie sich im Alltag und im Berufsleben beeinträchtigt fühlen. „Dabei ist oft der Rücken betroffen“, weiß Dr. Axel Scharfstädt. Die Wirbelsäulenchirurgie der Fachklinik in Volmarstein bietet die Möglichkeit der stationären Schmerztherapie. „Ein intensives kompaktes Programm“, so der Chefarzt.

Neben Krankengymnastik und Physikalischer Therapie seien wirbelsäulennahe Spritzen ein wichtiger Baustein des Behandlungskonzepts. „Die konservative Schmerztherapie ist seit langem deutschlandweit etabliert“, betonte er. „Direkt dort, wo der Schmerz entsteht, spritzen wir an der Wirbelsäule.“

Dem Orthopäden der Klinik in Volmarstein ist wichtig: Arzt und Patient müssen im Kampf gegen den Schmerz zusammen arbeiten. „Ohne das Engagement des Patienten kriegen wir die Rückenschmerzen nicht in den Griff“, betont der Facharzt. Denn neben der medizinischen Therapie gehören Bewegung und regelmäßiges Muskeltraining unbedingt dazu.

Keine vorschnelle Operation

Der Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie in Volmarstein erklärt weiter: „Erst wenn alle konservativen Therapieoptionen ausgeschöpft sind, besprechen wir mit den Patienten den operativen Weg.“

Aktionstag gegen den Schmerz Orthopädische Klinik Volmarstein Wirbelsäulenchirurgie, Chefarzt Dr. Axel Scharfstädt Team Dienstag, 1. Juni von 16 bis 18 Uhr. Telefon 0 23 35 / 639 44 40.

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_Herdecke_und_Wetter{esc#225921229}[teaser]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter