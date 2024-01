Am Westender Weg ist kurz vor Weihnachten die Fahrbahn abgesackt. Die Technischen Betriebe Herdecke reparierten den Schaden.

Verkehr Fahrbahn abgesackt: Vollsperrung am Westender Weg aufgehoben

Ende Wegen eines Tagesbruchs entstand mitten in Ende ein Loch. Die Technischen Betriebe Herdecke sorgten dafür, dass der Verkehr nun wieder rollt.

Kurz vor Weihnachten ist am Westender Weg zwischen den Hausnummern 29 und 56 die Fahrbahn abgesackt. Folge des ungefähr acht Zentimeter tiefen Lochs: Vollsperrung, die Linie 376 konnte einige Zeit nicht die gewohnten Bushaltestellen in Ende ansteuern. Zudem führte die eingerichtete Umleitung durch den verkehrsberuhigten Bereich Rostesiepen, was aufgrund von recht hohen Geschwindigkeiten einige aus der Anwohnerschaft ärgerte.

Das Loch am Westender Weg. Foto: Stadt Herdecke / WP

Mitarbeitende der Technischen Betriebe Herdecke besserten laut Mitteilung den Straßenschaden dann aus, so dass die Verantwortlichen den Westender Weg am Freitag wieder freigeben konnten und auch die Buslinie 376 seit dem 29. Dezember wieder in Richtung Eicklohweg, Huser Feld sowie Rostesiepen fahren kann. Die zuständige Verkehrsgesellschaft Bogestra rechnete angesichts des Tagesbruchs vorübergehend sogar mit Ausfällen zwischen Ender Mitte und Gemeinschaftskrankenhaus bis zum 10. Januar, wie sie auf einer Internetseite schrieb.

„Das Loch muss wohl aufgrund von Feuchtigkeit entstanden sein“, so die Stadt Herdecke auf Anfrage der Lokalredaktion. (gerb)

