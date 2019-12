Wetter/Ennepe-Ruhr. Kreisverwaltung und DRK verlängern den Vertrag für den mobilen Dienst für Menschen mit Behinderungen bis 2021. Gute Resonanz bei den Bürgern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrdienst bringt Menschen mit Behinderung Selbstständigkeit

Konzerte, Restaurantbesuche oder zur Arbeit – um am sozialen Leben teilnehmen zu können, benötigen viele Menschen einen Fahrdienst. Kurzfristige Anmeldemöglichkeiten, gute Erreichbarkeit sowie bündelbare Einzelfahrten sind drei wesentliche Merkmale, die der Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen im EN-Kreis aufweist. Auch die Zahlen beweisen, dass das Angebot bei vielen gut ankommt. In den vergangenen drei Jahren stieg die Zahl der Fahrten von 2464 auf 2746, die Zahl der gefahrenen Kilometer von 47.073 auf 56.248.

Unterwegs ist im Auftrag der Kreisverwaltung das Deutsche Rote Kreuz vom Ortsverband Hattingen. Nach der notwendigen europaweiten Ausschreibung ist klar: Dies wird bis Ende 2021 so bleiben. Den entsprechenden Vertrag, der eine Verlängerungsoption enthält, unterzeichneten jetzt Landrat Olaf Schade und DRK Geschäftsführer Andreas Hahn im Schwelmer Kreishaus.

Freundlichkeit und Pünktlichkeit

„Wir wissen aus zahlreichen Rückmeldungen, wie zufrieden die Kunden sind. Regelmäßig werden beispielsweise Freundlichkeit und Pünktlichkeit gelobt. Ebenso positiv: Ausnahmslos alle Fahrwünsche, auch die an Sonn- und Feiertagen, konnten in der jüngsten Vergangenheit erfüllt werden. Und das ist gut, denn mit jeder Fahrt sind für die Betroffenen Selbstständigkeit sowie Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben verbunden“, machten die Unterzeichner deutlich.

Ein Ass im Ärmel des DRK ist die Kooperation mit den Firmen Stiefermann (Gevelsberg) und Ortwein (Wetter). Sie sorgt dafür, dass die Fahrzeuge von insgesamt drei Standorten aus starten und damit die Grundlagen für kürzere Anfahrtszeiten, schnellere Transporten und geringere Kosten gelegt werden. Alle Fahrten werden vom DRK Hattingen koordiniert. Buchbar sind grundsätzlich für jeden Wochentag Zeiten zwischen 7 und 23 Uhr, in Einzelfällen auch Ausnahmen.

Voraussetzungen

Voraussetzung, um sich eine Fahrt vermitteln lassen zu können, sind Berechtigungsscheine. Anspruch darauf haben alle Bürger, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind und über einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen für eine „außergewöhnliche Gehbehinderung“ (“aG“) oder für die „Notwendigkeit einer ständigen Begleitung“ (“B“) verfügen. Sie erhalten ein monatliches Kontingent von 16 Fahrten über eine Strecke von jeweils bis zu zehn Kilometern. Für längere Strecken können beliebig viele Fahrten zusammengefasst werden. „Der Fahrdienst kann für alle Fahrten des täglichen Lebens genutzt werden, die nicht von einem anderen Sozialleistungs- oder Kostenträger wie Krankenkasse oder Pflegekasse übernommen werden. Ab Januar ist es in Einzelfällen zudem möglich, sich vom Eigenanteil befreien zu lassen“, erläutert Astrid Hinterthür, Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit der Kreisverwaltung.

Fahrdienstleiterin Dagmar Zindel. nimmt die Fahrwünsche montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 02324/201111 entgegen.