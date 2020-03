Fahrerflucht in Herdecke: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall in Herdecke am Montag gegen 17 Uhr auf der Hengsteyseestraße beobachtet haben.

Wetter/Herdecke. Die Polizei meldet nun drei Unfälle aus Wetter und Herdecke. An der Hengsteyseestraße wurde ein Kind verletzt, da ein Auto bei Rot abgebogen war.

Am Montag gegen 17 Uhr wurde in Herdecke ein sechsjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen fuhr mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg parallel zur Hengsteyseestraße in Richtung Bleichstein. Als sie an dem Zubringer zur Hagener Straße die Fahrbahn bei Grün überqueren wollte, wurde sie durch einen schwarzen BMW X1 erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der BMW kam von der Hengsteyseestraße und bog den Angaben zufolge von dort bei Rot nach rechts auf den Zubringer in Richtung Dortmund ab. Er stieß mit der Sechsjährigen zusammen, die bei dem Zusammenstoß stürzte.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Zeugen beobachteten das Geschehen, eine Beschreibung des Fahrers war jedoch nicht möglich. Der Pkw muss laut Mitteilung hinten rechts beschädigt sein. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Das Mädchen erlitt eine leichte Verletzung am Bein, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer bzw. Fahrzeug geben können. Hinweise können unter der Nummer 02335-91667000 abgegeben werden.

Zwei Unfälle in Wetter

Ein 37-jähriger Hagener fuhr am Montagmittag mit seinem E-Bike auf der Grundschötteler Straße in Richtung Alt-Wetter. Als eine 20-jährige Audi Fahrerin mit ihrem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Grundschötteler Straße rangierte, geriet sie auf die Fahrbahn des Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er nicht.

Ein weiterer Vorfall: Am Montagmittag wollte ein 76-jähriger Wuppertaler mit seinem VW Golf von der Autobahnabfahrt der A1 an der Ausfahrt Volmarstein nach links in Richtung Wetter abbiegen. Hierbei missachtete er das dortige Stoppschild und stieß mit dem von links kommenden Lkw eines 64-Jährigen zusammen, der auf der Straße An der Kohlenbahn in Richtung Hagen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 69-jährige Beifahrerin in dem Golf leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.