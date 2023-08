Handel Fair Trade: Auszeichnung für die Bemühungen in Herdecke

Herdecke. Herdecker tun etwas dafür, dass „Fair Trade“ in ihrer Stadt eine Chance hat. Jetzt gibt es dafür eine Anerkennung.

Bereits acht Jahre in Folge, seit dem 18. Oktober 2015, ist Herdecke inzwischen Fairtrade-Stadt und erhält diese Auszeichnung nun auch für die nächsten zwei Jahre. Die Bescheinigung durch den gemeinnützigen Verein „TransFair“ ist kürzlich bei der Stadt eingegangen. Darin geschrieben steht, dass die Stadt Herdecke durch ihr Engagement vor Ort mit dazu beitrage, „den benachteiligten Produzentengruppen im Süden zu einem verbesserten Einkommen zu verhelfen“.

„Mit der erneuten Auszeichnung werden unsere Bemühungen, den fairen Handel hier vor Ort zu fördern, gewertschätzt“, freut sich Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster. „Unser Ziel ist es, auch weiterhin Herdeckerinnen und Herdecker für den Konsum von fairen Produkten und der Herstellung zu sensibilisieren.“ Auch die Lokale Agendabeauftragte der Stadt Herdecke, Luisa Braun, ist begeistert über die Verlängerung der Auszeichnung: „In zahlreichen Herdecker Geschäften werden fair gehandelte Produkte angeboten. Auch im öffentlichen Bereich setze ich mich weiterhin im Bereich Beschaffung für ein faires Handeln ein.“ Um eine Fairtrade-Stadt zu werden, müssen auf kommunaler Ebene einige Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählt etwa eine Mindestanzahl an fairen Produkten, die in Geschäften, Unternehmen und Betrieben verwendet oder anboten werden. Auch Schulen, Vereine und Institutionen fördern den Fairen Handel in Herdecke. Auch gibt es eine lokale Steuerungsgruppe, die Aktivitäten koordiniert und sich drei bis vier Mal im Jahr trifft.

Interessierte, die ebenfalls Mitglied in der Fairtrade-Steuerungsgruppe werden möchten, können sich per E-Mail an Luisa Braun unter lokaleagenda@herdecke.de wenden.

