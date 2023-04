Familie Speyer und die Flucht aus Herdecke nach Argentinien

Pogromnacht: Familie Speyer flüchtete 1938 aus Herdecke. Nun besuchte Willi Creutzenberg die Nachfahren in Buenos Aires und erlebte Spannendes.

Gastautor Willi Creutzenberg ist ehemaliger Geschichts- und Politiklehrer. Der Herdecker beschäftigt sich schon lange mit dem Nationalsozialmus und dem Schrecken, den diese Zeit mit sich gebracht hat. In diesem Zusammenhang erforscht er während seiner Rente intensiv das jüdische Leben in Herdecke. Viele Akten hat er seitdem gelesen, einige Archive durchsucht, mit vielen Angehörigen und Verwandten der Opfer gesprochen. Über seine Recherchen kam er mit Familie Speyer zusammen. Hier erzählt er von seinem Besuch bei ihnen in Argentinien:

Von Willi Creutzenberg

Schon lange spukte der Gedanke im Kopf herum, Esteban Speyer und die anderen in Buenos Aires lebenden Familienangehörigen der Familie Speyer aus Herdecke zu besuchen. Esteban Speyer kenne ich fast 30 Jahre. 1990, zwei Jahre nach dem niemals umgesetzten Ratsbeschluss von 1988, die ehemaligen jüdischen Bürger/Nachfahren zum Stadtjubiläum einzuladen, begann ich mit meinen Nachforschungen zur jüdischen Geschichte Herdeckes. Recht schnell fand ich über die alteingesessene Herdeckerin Witwe Lange Kontakt zu Klaus Speyer und seinem zweiten Sohn Esteban.

Die Speyers hatten 1938 nach der sogenannten Pogromnacht am 9. November schnell gehandelt und innerhalb von sechs Wochen Deutschland verlassen. Die „fluchtartige Auswanderung“ begann am 22. Dezember 1938. Erstes Ziel war England. Von dort reisten die fünf Speyers, Julius (Jahrgang 1894), seine Ehefrau, die beiden Kinder (Jg. 1929) und Klaus (Jg. 1931) sowie die Großmutter Eugenie ab Southampton mit der „Cap Arcona“ nach Buenos Aires in Argentinien. 1996 besuchte Esteban Speyer, ein Vertreter der ersten in Argentinien geborenen Generation der Familie Speyer, zum ersten Mal Herdecke.

Im Februar 1996 besuchte Esteban Speyer, der als begleitender Lehrer mit einer in verschiedenen Orten untergebrachten Schülergruppe in Deutschland für drei Tage einen Abstecher nach Herdecke machte (neben ihm Bürgermeister Hugo Knauer und Hans-Werner Koch). Foto: Privat

Wir besuchten gemeinsam Frau Lange, die mit ihrem Ehemann in den 1950er Jahren die „Villa Speyer“ von Julius Speyer gekauft hatte. Die Villa in Herdeckes Hauptstraße hatte dessen Vater Leopold 1912 gebaut. Frau Lange war in den 1930er Jahren eine Zeit lang Kindermädchen bei den Eheleuten gewesen und hatte immer Kontakt mit der Familie von Julius gehalten. Natürlich gab es auch einen Empfang bei der Stadt Herdecke und einen Besuch auf dem Friedhof Zeppelinstraße, wo Leopold Speyer († 1938) und seine Eltern ihre letzte Ruhe fanden. Wenige Jahre später besuchte Esteban noch einmal Herdecke, seitdem war unser Kontakt auf Briefe bzw. E-Mails beschränkt.

In den letzten Jahren waren aber bereits beide Kinder von Esteban in Herdecke. Im letzten Herbst dann fassten wir den Entschluss, nach Buenos Aires zu reisen. Wir wollten Renate und Klaus Speyer, 93 und 91 Jahre alt, persönlich kennen lernen und sprechen. Es wurde eine ausgesprochen interessante Reise mit unvergesslichen Begegnungen. Zwei Gesprächsrunden mit Klaus, der sich in Argentinien Claudio nennt, drehten sich vor allem um das Leben in Deutschland, die Erinnerungen an die Großeltern und die Zeit des Vaters in Deutschland.

Schulfreund von Heinrich Habig

Julius Speyer war ein Schulfreund und im Ersten Weltkrieg Kriegskamerad von Heinrich Habig. Esteban Speyer steuerte ein besonderes Erinnerungsstück an diese Zeit bei, das er von Julius übernommen hatte: Eine ledergebundene Ausgabe von Goethes Faust aus dem Jahre 1912 mit Widmung für Julius. Klaus Speyer präsentierte ein halbes Dutzend Fotoalben mit Bildern unter anderem von Herdecke, den Reisen, der Familie, von den Verbindungsbrüdern des Vaters Julius,etc. Die Gespräche fanden auf Deutsch in Klaus Speyers Wohnung statt, beinahe ein „deutsches Museum“ im Zentrum von Buenos Aires. Zum Schluss erwähnte er noch, dass er noch nie Besuch aus Herdecke erhalten habe.

Nach einer wilden Taxifahrt erreichten die Creutzenbergs in der Siesta-Zeit das Heim, in dem Renate Speyer lebt. Sie ließ sich nichts anmerken, bei Eis und Gebäck unterhielt sich das Trio angeregt. Foto: Privat

Ganz anders das Gespräch mit der 93-jährigen Renate Speyer. Sie lebt seit ein paar Jahren in einem deutsch-jüdischen Altersheim mit sehr vielen aus Deutschland geflüchteten Menschen, aber auch natürlich auch Leuten anderer Herkunft. Das Heim liegt in San Miguel, eine kleinere Stadt, die etwa 30 Kilometer nordwestlich des Zentrums von Buenos Aires liegt. Eine 70-minütige halsbrecherische Fahrt mit einem Taxi brachte uns und zwei ihrer Enkel zu ihr. Unterwegs kauften wir Eis und Gebäck, was Renate Speyer besonders gerne isst.

Im Gespräch mit ihr erfuhren wir andere Dinge über den Vater Julius und die Mutter Margot (geb. Weyl) aus Bocholt. Julius sei ein typischer „Provinzler“ gewesen. Er habe große Schwierigkeiten gehabt, sich mit dem Leben in Buenos Aires abzufinden. Als Rechtsanwalt für deutsches Recht konnte er in Buenos Aires nicht arbeiten, verdiente seinen Lebensunterhalt als Teilhaber der Generalvertretung der schweizerischen Versicherung Zürich in Buenos Aires. Seine Tochter sagt heute: „Das war nicht wirklich sein Beruf, er war Rechtsanwalt und kein Kaufmann.“ Er war in ihren Augen ein „Draufgänger“, der als Rechtsanwalt vor Gericht immer voll in den jeweiligen Konflikt eingestiegen ist, womit er in Deutschland auch erfolgreich gewesen war. Legendär sind wohl seine Auseinandersetzungen vor dem Landgericht mit dem damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, mit dem er öfter vor Gericht zu tun hatte.

Wir erfuhren auch von ihr, dass Julius Speyer sehr, sehr konservativ gewesen sei. Sie als Tochter habe wiederum gerne „contra gegeben“. Ihre Mutter aus einer vermögenden Familie der Textilindustrie sei etwas hochnäsig gewesen. Als „vornehme Dame“ habe sie versucht, ihre Tochter auch so zu erziehen. „Das ist grundlegend schief gegangen“, meinte sie mit einem herzlichen Lachen.

Neben den Treffen mit den beiden ausgewanderten Speyers (Renate und Klaus) haben wir auch eine ganze Reihe anderer Familienmitglieder aus der Kinder- und Enkelgeneration getroffen, die zum Teil nur zufällig in Buenos Aires waren, da sie anderswo leben, etwa in Krakau und Berlin. Die jungen Leute waren hochgradig an der Familiengeschichte interessiert und sprachen alle ein gutes Deutsch, was uns als des Spanischen nicht mächtige Deutsche sehr entgegenkam. Alles in allem eine einmalige Erfahrung, auch was die Erlebnisse an den Orten Salta, Cafayate und Mendoza, dabei auf uns allein gestellt, angeht.

