FDP fordert grundlegende Sportplatzsanierung in Oberwengern

Wetter. Einerseits soll der Sportplatz Oberwengern schnellstmöglich freigegeben werden, andererseits hätte die FDP gerne eine Sanierung.

Die FDP hat zum kommenden Sport- und Freizeitausschuss gleich zwei Anträge zum Sportplatz Oberwengern gestellt. Neben einer möglichst schnellen Öffnung des derzeit gesperrten Bereichs fordern die Liberalen eine grundlegende Sanierung.

„Der Ausschuss möge beschließen, dass der Sportplatz am Gymnasium schnellstmöglich in einen Zustand überführt wird, dass der Sportunterricht inklusive sämtlicher Leistungsabnahmen dort wieder möglich ist“, heißt es in dem ersten Antrag, den die FDP stellt. Seit sieben Monaten sei der Sportplatz nun aufgrund des Tagesbruchs gesperrt. Bezug nehmend auf das nun vorliegende Gutachten (wir berichteten), sei das Risiko weiterer Tagebrüche als äußerst gering eingeschätzt worden. „Der Platz konnte aber dennoch nicht vollständig für den Sportunterricht freigegeben werden, da die Laufbahn noch saniert werden muss“, stellt der FDP-Vorsitzende André Menninger in seiner Begründung des Antrags fest.

Mit aktuell 736 Kindern und Jugendlichen sei das Gymnasium die Schule mit den meisten Schülerinnen und Schülern in Wetter. „Nicht nur findet auf dem Sportplatz der reguläre Sportunterricht in der Sekundarstufe I statt. Auch werden in der gymnasialen Oberstufe Leistungskurse in Sport angeboten. Leichtathletik ist dabei elementarer Bestandteil des Lehrplans. Wir sind der Überzeugung, dass der Sportplatz am Gymnasium Teil der elementaren Ausstattung der Schule ist“, so Menninger. Die Planungen und Umsetzungen der vollständigen (notfalls auch provisorischen) Wiederherstellung der Laufbahn müssten daher unverzüglich beginnen. „Es muss sichergestellt sein, dass spätestens zu Ostern 2022 auf dem Platz wieder regulärer Sportunterricht stattfinden kann“, fordert die FDP.

Investitionsplanung in Auftrag geben

Neben der schnellen Öffnung des Sportplatzes hat die FDP jedoch noch ein weiteres Anliegen, das weiter reicht. Die Fraktion möchte gerne, dass der Sportplatz Oberwengern generalsaniert wird. „Der Ausschuss möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, die außenliegenden Sportanlagen des Gymnasiums in der Gesamtplanung für die angestrebten Investitionen in das Schulzentrum Oberwengern zu berücksichtigen. Dabei soll das gesamte Areal einer grundlegenden Sanierung unterzogen werden“, heißt es in dem Antrag. Eine entsprechende Investitionsplanung solle beauftragt und den betreffenden Ausschüssen inklusive Kostenkalkulation zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

In der Begründung stützt sich Menninger mit seiner Partei auf die Haushaltsplanungen der Stadt Wetter, die am 30. September in den Rat eingebracht wurden (wir berichteten). Dort hatte Bürgermeister Frank Hasenberg die Pläne vorgestellt, in den kommenden Jahren insgesamt neun Millionen Euro in das Gebäude des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zu investieren. „Es freut uns zu sehen, dass nun endlich Mittel zur Beseitigung des Investitionsstaus am Gymnasiumsbereitgestellt werden sollen“, so Menninger. Das große Aber folgt jedoch direkt auf dem Fuß: „Im vorliegenden Haushaltsentwurf finden sich allerdings keine Pläne, auch die maroden Sportanlagen auf den Freiflächen des Gymnasiums in diese Sanierungsmaßnahmen mit einzubeziehen. Nachdem der Sportplatz des Gymnasiums in den letzten Jahren gleich mehrfach für den Unterricht gesperrt werden musste, halten wir es für dringend gegeben, auch diese Anlagen einer zeitgemäßen Modernisierung zu unterziehen“, meint er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter