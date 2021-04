FDP-Landtagsabgeordneter Middeldorf gibt Mandat ab

Wetter. Neue berufliche Aufgaben locken: Bodo Middeldorf wird Wetter nicht mehr im Landtag in Düsseldorf mit vertreten.

Knapp vier Jahre war Bodo Middeldorf Abgeordneter der FDP im Landtag. Jetzt hat der Kandidat aus dem Wahlkreis mit Wetter sein Mandat nieder gelegt. Seine berufliche Zukunft führt in in das Rheinische Revier. „Dort darf ich in den nächsten Jahren als Geschäftsführer der Zukunftsagentur an der Gestaltung eines der größten Transformationsprozesse in Deutschland mitwirken“, teilt Bodo Middeldorf mit.

Von 2007 bis 2017 war der gebürtige Wuppertaler (Jahrgang 1967) Geschäftsführer der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in Solingen. Dann zog er über die Landesliste in den Düsseldorfer Landtag ein. Mitglied der FDP ist der studierte Volkswirt seit 1993. Später wurde er Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Sprockhövel und Vorsitzender der FDP im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Sprecher im Verkehrsausschuss

Das Verzeichnis der Landtagsabgeordneten listet ihn noch als Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung auf. Zudem war Middelhoff Sprecher seiner Fraktion im Verkehrsausschuss. Hier ist bereits ein Nachfolger gefunden: Auf Bodo Middelhoff aus dem EN-Kreis folgt Ulrich Reuter aus Hamm.