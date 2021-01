FDP Wetter für „mehr Transparenz“ durch Live-Übertragungen

Wetter. Für eine Live-Übertragung des Hauptausschusses hatte sich die FDP ausgesprochen. Aber keine Mehrheit dafür gewonnen.

Die Corona-Pandemie macht auch den Lokalpolitikern in Wetter das Leben schwer. Sprich: Die Sitzungen des Rats und der angeschlossenen Gremien können aktuell nicht wie geplant im normalen Rahmen stattfinden. Denn mit vielen Teilnehmern wäre die Gefährdungslage aktuell einfach zu groß. Der Rat der Stadt Wetter hat daher seine Entscheidungsbefugnis für den kommenden Dienstag auf den personell wesentlich schmaler besetzten Hauptausschuss delegiert (wir berichteten).

„Dass es für diese Entscheidung unter den Ratsmitgliedern zwei Anläufe brauchte, hat sicher auch damit zu tun, dass es technisch nicht für alle ganz einfach war, die Antwort an die Verwaltung digital abzuliefern“, heißt es in einer Mitteilung der FDP. Technische Hürden machten eben nicht nur den normalen Bürgern zu schaffen. In der nun am heutigen Dienstag, 26. Januar, anstehenden Sitzung des Hauptausschusses wird auch der Haushalt für das Jahr 2021 eingebracht.

Ohne breite Beteiligung

„Die Zeit drängt, ohne einen genehmigten Haushalt tut sich in Wetter kaum noch etwas. Der Haushalt wird nun ausgerechnet in einer Sitzung eingebracht, die ohne eine breite Beteiligungsmöglichkeit aller gewählten Ratsmitglieder und BürgerInnen auskommen muss“, so die Liberalen. Zwar könne der Sitzung als Gast beigewohnt werden, doch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sei ein persönliches Erscheinen natürlich wenig empfehlenswert. Die Liberalen hatten daher interfraktionell angeregt, mindestens diese Sitzung digital und live zu übertragen. Bürgern und Ratsmitgliedern, die für diesen Termin auf die Ausübung ihres Mandats verzichten, sollte somit die Möglichkeit eröffnet werden, wichtige Entscheidungen der Lokalpolitik direkt verfolgen zu können.

„Leider wurde dies nun durch die Fraktionen von SPD, CDU und BfW strikt abgelehnt. Besonders deutlich wurden dabei die Bürger für Wetter. Diese lehnen Übertragungen von Sitzungen grundsätzlich ab. Wir hätten uns hier deutlich mehr Mut und Transparenz gewünscht. Wenn es dem Rat noch nicht einmal in seiner eigenen Gremienarbeit gelingt, einen kleinen Schritt zur Digitalisierung zu machen, welches Licht wirft das auf zukünftige Entscheidungen dieses Gremiums?“, heißt es in der Mitteilung der FDP.

Anderen Personenkreisen in Schule und Wirtschaft werde hier aktuell deutlich mehr Anpassungsfähigkeit abverlangt, so die Liberalen.+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html