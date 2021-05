FDP Wetter nimmt Beschwerden über das Bürgerbüro auf

Wetter. Einfach nicht erreichbar – diese Erfahrung machten einige Wetteraner im Bürgerbüro. Deshalb fragt die FDP jetzt nach.

Die FDP Wetter hat für den Hauptausschuss am Dienstagabend eine schriftliche Anfrage eingereicht. Dabei geht es um Engpässe im Bürgerbüro der Stadt.

„Es wird berichtet, dass das Bürgerbüro der Stadt Wetter aktuell telefonisch kaum zu erreichen ist. Teilweise kommt es erst nach Tagen zu einer erfolgreichen Kontaktaufnahme. Beratungstermine können zudem nur viele Wochen in der Zukunft angeboten werden“, heißt es in der Anfrage der Fraktion. Sie verweist darin auch auf die Bewertungen im Suchmaschinenportal Google. Dort sind derzeit mehrere Einträge zu finden, in denen sich Bürger beschweren, dass sie telefonisch niemanden erreichen können. „Das Bürgerbüro bietet elementare Dienste an, auf die die Einwohner der Stadt Wetter mitunter auch zeitnah angewiesen sind“, heißt es in der Anfrage der FDP weiter.

Überwachung der Dienstqualität

Vor diesem Hintergrund bittet die FDP-Fraktion um Beantwortung und protokollarische Dokumentation von insgesamt sieben Fragen. 1. Gibt es Hinweise, wodurch es im Bürgerbüro zu den aktuellen Engpässen gekommen ist? Wenn ja, wurden Maßnahmen erarbeitet, um die Probleme abzustellen? Wenn ja, welche? 2. Werden im Bürgerbüro systematisch Qualitätskennzahlen erfasst? Wie wird die Dienstqualität im Bürgerbüro überwacht? 3. Wie und wodurch hat die pandemische Lage einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Bürgerbüros? 4. Wie ist die durchgehende telefonische Erreichbarkeit der Bürgerbüros gesichert? Gibt es hier klare Verantwortlichkeiten? 5. Ist geplant, eine digitale Terminvergabe umzusetzen? Wie sieht dazu der Zeithorizont aus? 6. Können die Mitarbeiter des Bürgerbüros von anderen Aufgaben entlastet werden, welche die Bearbeitung der Bürgeranfragen einschränken? Und die letzte Frage lautet: Wie ist der Umsetzungsstand im Hinblick auf das Onlinezugangsgesetzes, welches das Angebot der Bürgerdienste über digitale Kanäle forcieren soll?

Das Bürgerbüro der Stadt Wetter ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nur nach vorheriger Terminvereinbarung erreichbar (02335/ 840700). Auf der Internetseite der Stadt Wetter wird auch direkt darauf hingewiesen, dass es aufgrund der immer noch hohen Anzahl eingehender Anrufe etwas dauern kann, bis sich ein Ansprechpartner zurück meldet. Die Stadtverwaltung Wetter bittet um Verständnis.

