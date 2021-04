FDP Wetter will Sportstätten öffnen lassen

Wetter. Die FDP Fraktion hat für die kommende Sportausschusssitzung einen Antrag gestellt.

Die FDP in Wetter hat für den kommenden Sport- und Freizeitausschuss am 15. April einen Antrag gestellt, die städtischen Sportanlagen für den Individualsport wieder zu öffnen.

In der Begründung des Antrags der Fraktion heißt es: „Die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung vom 26. März 2021 gestattet den Individualsport auf Sportanlagen unter freiem Himmel, sofern Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden (Siehe §9, Abs. 1 der CoronaSchVO vom 05.3.2021 in der ab 29.3.2021 gültigen Fassung). Der Stabs für außergewöhnliche Ereignisse hat jedoch in seiner Sitzung am 23. Februar 2021 beschlossen, die Sportanlagen unter freiem Himmel in Wetter nicht für den Individualsport zu öffnen. Es wird befürchtet, dass es auf den Sportanlagen zu Verstößen gegen Abstands- und Hygienevorschriften kommt.“ Die FDP schreibt weiter: „Wir trauen den Einwohnern von Wetter zu, die geltenden Regelungen auch auf Sportplätzen der Stadt einzuhalten und beantragen daher die sofortige Öffnung der Sportanlagen für den Individualsport. Die körperliche Betätigung nach über einem Jahr wiederholter Lockdowns, Home-Schooling, und Home-Office ist von größter Bedeutung.“

Über den Antrag soll als Punkt 5.1 der Tagesordnung entschieden und bei positiven Bescheid mit sofortiger Wirkung geöffnet werden.