Kultur Feierabendmarkt in Wetter: Letzte Chance vor der Winterpause

Wetter. Letzter Feierabendmarkt im Bismarckquartier: Selbstgemachte Schätze von Almgenuss, Lisas Frittenbude, Nettis Wunderwelt und Frauenheim Wengern.

Der Feierabendmarkt der Vinothek im Bismarckquartier geht in die Winterpause. Doch bevor es soweit ist, gibt es am 6. Oktober von 17 bis 22 Uhr ein letztes Mal in 2023 die Gelegenheit, bei einem oder auch zwei Gläsern Wein und guten Gesprächen ein fröhliches „Come together“ zu feiern.

Live-Musik

Almgenuss Käse, Lisas Frittenbude, Nettis (Deko-) Wunderwelt und das Frauenheim Wengern sind dieses Mal mit selbstgemachten schönen Dingen dabei. Die Band „Food for Soul“ begleitet den Abend musikalisch und begeistert die Gäste mit ihrer akustischen Musik. Die Band wurde 2006 aus jahrelangen Musikerfreundschaften gegründet und spielt mit Akustik-Gitarre, Akustik-Bass und Cajón Live-Musik in jeder Location, auch Open-Air. Somit ist sie bestens geeignet, um das Publikum beim Feierabendmarkt in die richtige Stimmung zu versetzen.

