Fellnasen willkommen: Stadt Herdecke tritt Bündnis bei

Herdecke. Assistenzhunde können Leben retten, deshalb sind sie für ihre Besitzer auch so wertvoll. In Herdecke dürfen sie sogar mit ins Rathaus.

Anhand eines Führgeschirrs oder einer Kenndecke sind sie leicht zu erkennen: Assistenzhunde. Die Fellnasen können Menschen nicht nur bei offensichtlichen Behinderungen wie Blindheit, sondern auch bei chronischen Beeinträchtigungen bei einer Vielzahl von alltäglichen Dingen helfen und signalisieren sogar Gesundheitskrisen. So erkennt beispielsweise ein Diabetikerwarnhund die Unterzuckerung seines Herrchens.

Die Stadt Herdecke nimmt ab sofort am Projekt „assistenzhundefreundliche Kommune“ der Aktion Mensch und der Pfotenpiloten teil. Mit Unterstützung der Inklusionsbeauftragten Jenny Jansen-Mußhoff und des Citymanagers Alexander Bethke sollen auch die Herdecker Einzelhändler und -händlerinnen, Dienstleistende und Gastronomen für das Thema sensibilisiert werden.

Sabrina Führer vom Blinden- und Sehbehinderten Verein Witten hat in der letzten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Demografie und Gesundheit eindrücklich ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit ihrer Assistenzhündin Ralka geschildert. Sie freut sich sehr, dass die Stadt Herdecke der Kampagne beitritt, um die Akzeptanz von Assistenzhunden in der Gesellschaft zu erhöhen. Der neue Aufkleber „Assistenzhund willkommen“ am Eingang städtischer Gebäude soll deutlich machen, dass diese ohne Einschränkungen willkommen sind.

„Assistenzhunde sind sehr wertvolle Helfer und ermöglichen der Halterin bzw. dem Halter ein mobileres und unabhängigeres Leben. Die Stadt Herdecke heißt diese zuverlässigen Hunde schon immer willkommen“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster. „Wir möchten mit den Aufklebern jetzt jedoch ein besonderes Augenmerk darauf richten.“ Rathaus und Verwaltungsgebäude sind zudem auf der interaktiven Zutrittskarte „Dog-Map“ markiert.

