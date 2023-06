Energie Fernwärmekunden von Mark-E in Herdecke müssen mehr zahlen

Herdecke. Rund 4 Prozent schlägt der Versorger bei der Fernwärme in Herdecke auf. Für die Zukunft hat er auch bessere Nachrichten

Mark-E erhöht für Fernwärmekunden in Herdecke zum 1. Juli den Leistungspreis um brutto 0,80 Euro pro Kilowatt (kW), der Arbeitspreis erhöht sich um 1,02 Cent brutto pro Kilowattstunde (kWh) und der CO 2 -Preis um 0,04 Cent pro kWh. Begründet wird dies vom Versorger durch „die Preisgleitung mit einer bisher verzögerten Weitergabe der erhöhten Energiemarktpreise in den letzten Quartalen“.

Preisdämpfend wirke sich dagegen aus, dass die Bruttoentgelte für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. Juli 2024 gemäß des „Gesetzes zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“ nur noch mit 7 Prozent statt 19 Prozent abgerechnet werden. Dies gilt auch für Wärmelieferungen.

Stabilisierung erwartet

Für typische Verbrauchsfälle ergebe sich somit im Ergebnis eine Erhöhung der Fernwärmeentgelte um rund 4 Prozent, rechnet Mark-E in einer Mitteilung vor: „Jedoch wirken sich in der Sommerperiode die Preiserhöhungen aufgrund eines niedrigeren Heizbedarfes geringer aus“, erklärt der Versorger und hat eine „weitere gute Nachricht für die Kunden“ parat: „Die weitere Preisprognose ist – wie auch schon zum 1. Juli – derzeit positiv: Aus aktueller Sicht schwächt sich zukünftig die Preissteigerung für die Arbeitspreise bei sich weiter entspannenden Marktpreisentwicklungen ab. Aus heutiger Sicht könnte somit zum Oktober eine Stabilisierung oder sogar Senkung eintreten“.

Über die Preiserhöhung hinaus wirke im Gegenzug das seit 1. Januar 2023 gültige Preisbremsengesetz (Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz - EWPBG) auch für Wärme, mit denen Fernwärmekunden ab Januar bis Dezember 2023 spürbar entlastet würden. Hierbei werden die Wärmebezüge der Kunden für 80 Prozent der relevanten Absatzmenge mit dem gesetzlichen Brutto-Referenzpreis in Höhe von 9,5 Cent pro kWh und 20 Prozent der Absatzmenge mit dem Regeltarif abgerechnet sowie auf dieser Basis die entsprechenden Abschlags- bzw. Rechnungsanpassungen durchgeführt.

Aktuelle Informationen zur Umsetzung der Gas- und Wärmepreisbremse finden Interessierte unter https://www.mark-e.de/entlastungspakete.

Die Kunden werden über die neuen Preise mit öffentlichen Bekanntmachungen in Form von Pressemitteilungen, Anzeigen und Aushängen informiert. Auf Wunsch sendet Mark-E ihren Kunden auch das jeweils neue Preisblatt mit den Allgemeinen Tarifbedingungen zu.

Für Fragen oder zur Mitteilung des Fernwärme-Zählerstands zum 1. Juli 2023 stehen die kostenfreien Service-Hotlines 0800.123-1000 für Privatkunden bzw. 0800.123-1200 für Geschäftskunden zur Verfügung. Darüber hinaus kann Mark-E auch per E-Mail über privatkunden@mark-e.de bzw. geschaeftskunden@mark-e.de kontaktiert werden.

