Fest am Loh: Viel mehr als nur Nachbarn

Wetter. Live-Musik, Leckereien und jede Menge gute Gespräche – beim Nachbarschaftsfest am Loh herrscht am Wochenende gute Stimmung.

Für Gerd Stottmeister und die Mitglieder des „Nachbarschaftsvereins am Loh“ ist es bereits das 24. Mal, dass die Nachbarn beim traditionellen Sommerfest zusammenkommen, um zu quatschen, lachen und zusammen zu feiern. Auf dem Spielplatz, auf dem sonst die Kinder toben, stehen Buden mit Getränken, Würstchen, Waffeln und Losen. Angefangen hat alles vor 24 Jahren auf dem gleichen Platz.

Viele Häuser neu gebaut

Damals war alles deutlich größer, weil viele der umliegenden Häuser noch nicht gebaut worden waren, erinnert sich Mitorganisator Stottmeister. „Wir haben den Verein gegründet, um uns kennenzulernen und um eine Gemeinschaft aufzubauen. Es ist sehr schön zu sehen, was im Laufe der Zeit draus geworden ist“, sagt er weiter. Gerd Stottmeister ist seit Beginn an im Verein tätig. Bereits seit einem Jahr hat der Nachbarschaftsverein das Fest geplant. Es ist viel zu organisieren. Der Bierwagen muss bestellt, eine Band engagiert, für ausreichend Getränke und Speisen gesorgt werden. Doch die Vereinsmitglieder machen es gerne, denn die Nachbarschaft am Loh ist für sie was ganz besonders. „Man hält hier zusammen und unterstützt sich gegenseitig“, freut sich Dietmar Nusch, der bereits seit vielen Jahr in Volmarstein lebt und den Verein seit mehr als 21 Jahren unterstützt.

Viele Helfer

Auch beim Auf- und Abbau ist die Nachbarschaft dabei und packt mit an. Es sind viele Helfer und Helferinnen, die dabei unterstützen, die Bänke und Zelte aufzubauen. „Aber nur so geht es, wenn man sich einbringt, dann kann eine wunderbare Gemeinschaft entstehen“, so Nusch. Die Stadt Wetter unterstützt das traditionelle Fest und stellt Spielgeräte. „Wir sind sehr froh, dass wir uns das Spielmobil ausleihen dürfen, denn bei den Kleinen kommt es sehr gut an“, so Gerd Stottmeister. In diesem Jahr ist ein riesiges „Vier Gewinnt“-Spiel das Highlight.

Miteinander ist besonders

Das Besondere an der Veranstaltung ist eindeutig das Miteinander. Egal ob Säugling oder Großeltern: Vom Samstagnachmittag bis in den späten Abend sind alle zusammen. Auch Anwohnerin Stephanie Vidinis ist seit ein paar Jahren mit dabei „Man spürt einfach so eine Leichtigkeit, die Kinder können spielen, die Erwachsene sich unterhalten. Es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre.“ Doch um das Sommerfest finanzieren zu können, musste der Nachbarschaftsverein nicht nur tief in die eigenen Taschen greifen, sondern seine Preise bei Getränken und Speisen auch um einiges erhöhen. „Es ist zwar schade, aber wir müssen einfach die Preise erhöhen, sonst können wir solche Veranstaltungen nicht mehr machen“, sagt Dietmar Nusch.

Gute Nachbarschaft muss gepflegt werden

Der Abend steht im Sinne der Gemeinschaft viele Nachbarn treffen sich „Gute Nachbarschaft muss gepflegt werden und da sind Feste wie diese der perfekte Anlass, um sich mal wiederzusehen“, so Anwohnerin Petra Plith. Seit vielen Jahren engagiert sie sich im Nachbarschaftsverein und steht auch am Samstagnachmittag am Grill, um gemeinsam mit ihrem Mann Bratwürstchen zu grillen. Der O-Ton von den Menschen an diesem Abend: Sie sind froh über die Nachbarschaft und über den Zusammenhalt, der untereinander herrscht. „Eine Nachbarschaft wie diese ist einmalig“, sagt Dietmar Nusch.

Rawsome Delight auf der Bühne

Der Höhepunkt am Samstagabend ist das Duo „Rawsome Delights“. Jennifer Wenig und Eddie Arndt präsentierten alte und neue Versionen aus Oldies, Folk, Rock ’n’ Roll, Jazz und Swing. Von Nancy Sinatra bis Caro Emerald und von Wilson Picket bis Woody Pines ist alles dabei. Den Anwesenden scheint es zu gefallen, denn es wird getanzt, gelacht und mitgesungen. Ein erfolgreicher und rundum schöner Abend für die Nachbarschaft am Loh. Gerd Stottmeister und die anderen Mitglieder des „Nachbarschaftsvereins am Loh“ sind schon wieder in der Planung für das nächste Jahr. Dann feiert der Verein 25-jähriges Bestehen. Ein Grund zum Feiern, wie alle finden.

