Festival-Atmosphäre rund um den Bismarckturm

Früher hieß es Rock am Bismarckturm heute ist es das Schnurlosfestival in Hagen-Wehringhausen. Den ganzen Tag über gibt es dort Livemusik. Einige Hartgesottene campieren sogar über Nacht im Zelt.

Seefest und Herdecke karibisch sind abgehakt, auch das kommende Wochenende wird nicht langweilig. Hier die besten Tipps.

Ein Musikfestival der anderen Art findet am Wochenende in Hagen statt, auch ein Musical der anderen Art kann besucht werden. Darüber hinaus gibt es Horror im Freiluft-Kino oder ruhigere Töne an der Ruhr. Viel los am Wochenende rund um Herdecke und Wetter…

Schnurlose Musik

Bereits zum sechsten Mal findet am kommenden Wochenende das Wehringhausener Schnurlos Festival am Bismarckturm in Hagen statt. Das kostenlose Musikfestival hat seinen Namen nicht umsonst: Die gesamte Bühne ist Akku- bzw. Batteriebetrieben. Etwas leiser also, aber längst nicht mit weniger Stimmung. Insgesamt acht Bands teilen sich dabei am Freitag und Samstag die Bühne. Rockige Sounds, aber auch leisere Singer-Songwriter stehen dabei auf dem Programm. Dazu gibt es an beiden Tagen ein Kinderprogramm und gezeltet werden kann in der Natur am Bismarckturm in Hagen sogar auch.

Schnurlos-Festival in Hagen am Bismarckturm. Fr. und Sa., ab jeweils 17 Uhr. Eintritt frei.

Musical in der Werkstadt

„Im Musical Utopia geht es heiß her, tief hinab und hoch hinaus!“. Die Besucher des Musicals können sowohl am Freitag als auch am Samstag in eine Welt aus Zeitreisen, Gaming- und Filmszenerien und Dystopien eintauchen. Die Bochumer Musical-Gruppe „Blackstage“ entführt die Gäste der Werkstadt in Witten dabei in ein „transdimensionales Zeitreisenspektakel“. Das klingt schon einmal sehr spannend und aufregend zugleich.

„Utopia“-Musical in der Werkstadt in Witten. Fr. und Sa., ab jeweils 18 Uhr mit Sektempfang. Beginn 19 Uhr. Eintritt 8 beziehungsweise 10 Euro.

Grusel-Kino an der Kokerei Hansa

Open-Air Filmvorstellung gibt es viele. Am kommenden Wochenende allerdings passt die Szenerie der Umgebung außerordentlich gut zu den Inhalten der gezeigten Filme. Im Rahmen der Filmnächte Dortmund wird den Besuchern an der Kokerei Hansa das Gruseln gelehrt. Sowohl am Freitag als auch am Samstag werden an der alten Industriebrache Horrorfilme gezeigt. Los geht’s Freitag mit dem Film „The Boogeyman“ und am Samstag wartet dann der sechste Teil der „Scream“ Serie auf die Mutigen.

Filmnächte an der Kokerei Hansa in Dortmund. Fr. und Sa., ab jeweils 21.30 Uhr. Eintritt 12 Euro. FSK ab 16 bzw. 18 Jahren.

Ende des Musiksommers

Wenn sicher auch nicht überall, so endet der Musiksommer aber zumindest in Herdecke am Wochenende. An den vergangenen fünf Wochenenden spielten auf der kleinen Bühne am Viadukt in Herdecke verschiedenste Bands und Musiker. Am kommenden Sonntag findet der Musiksommer nun sein verdientes Ende. Dazu dürfen die Besucher noch einmal den Klängen der Band der Herdecker Musikschule „Level X“ und der Band „Der kleine dicke Junge“ lauschen. Los geht’s um 11:30 Uhr. Übrigens am Samstag gibt sich das Akustik-Duo „Frau Doro“ um 15 Uhr auch noch einmal die Ehre.

Der Musiksommer in Herdecke. Sa. und So., 15 bzw. 11.30 Uhr. Eintritt frei.

