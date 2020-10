Zur Jugendarrestansralt rückt die Feuerwehr Wetter am Morgen aus.

Feuerwehr Feueralarm in Jugendarrestanstalt Wetter

Wetter. Brandalarm in der Jugendarrestanstalt in Alt-Wetter: Drei Löschgruppen rückten am Morgen zur Gustav-Vorsteher-Straße aus.

Sirenen in Wetter: Die Feuerwehr-Löschgruppen Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel rückten Dienstagmorgen um 7.15 Uhr zur Jugendarrestanstalt in der Gustav-Vorsteher-Straße aus. Dort hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten vor Ort waren, konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Wasserdampf aus einem Küchengerät hatte einen Rauchmelder ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben; der Einsatz konnte nach einer halben Stunde abgebrochen werden.

Nächster Einsatz in Grundschöttel

Weiter ging es um 9.31 Uhr für die Löschgruppe Grundschöttel: Sie rückte aus, weil eine Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Steinkampstraße gemeldet worden war. Aber auch hier konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Die Person hatte lediglich Gartenarbeit getätigt und dabei nicht bemerkt, dass sie versehentlich dabei einen Notruf über das Hausnotrufgerät ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde nach 20 Minuten abgebrochen.